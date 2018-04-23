Euronews: сотни неонацистов собрались в Германии отпраздновать день рождения Гитлера

В немецком городе Остриц прошёл двухдневный фестиваль неонацистов, приуроченный ко дню рождения Адольфа Гитлера. Помимо жителей Германии, в нём приняли участие около 300 человек из Польши, Чехии и Австрии. Подобный фестиваль состоялся впервые, и наблюдатели связывают это с ростом активности праворадикальных группировок, передаёт Euronews.
Сотни неонацистов собрались в немецком городе Остриц на фестиваль, приуроченный ко дню рождения Гитлера. Мероприятие под названием «Меч и щит», в программе которого — выступления музыкальных групп определённой направленности, политические дебаты и состязания по боевым искусствам, продолжалось два дня.
Оно прошло впервые, что связывают с ростом активности в стране праворадикальных группировок. Помимо жителей Германии, в нём приняли участие около 300 человек из Польши, Чехии и Австрии.
Местные власти предусмотрели усиленные меры безопасности. К месту проведения фестиваля были стянуты около 1100 полицейских, экипированных водомётами.
Местные жители выражали недовольство, но запретить мероприятие было нельзя, поскольку Конституция страны гарантирует гражданам право на собрания. Между тем поблизости собрались антифашисты, чтобы выразить протест против проведения неонацистского фестиваля.
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