ABC: австралийские власти отчитали войска за нацистский флаг в Афганистане

В распоряжении вещательной корпорации ABC оказалась фотография 2007 года, на которой австралийские военные патрулируют Афганистан на боевой машине с нацистским флагом. Власти островного государства назвали случившееся «ненормальным» и заверили, что в отношении всех причастных были приняты меры. В частности, с ними «провели консультацию».

Во время операции в Афганистане австралийские военные водружали на одну из своих боевых машин флаг с нацистской свастикой. Подтверждающая эту информацию фотография, датируемая августом 2007 года, оказалась в распоряжении вещательной корпорации ABC.

Два независимых эксперта проанализировали это изображение. Оба пришли к аналогичному выводу: с очень большой долей вероятности эта фотография не подвергалась цифровым манипуляциям.

Источник в Минобороны Австралии подтвердил ABC, что этот флаг действительно развевался над одним из джипов. Однако, по его словам, это была скорее «нездоровая шутка», а не доказательство или проявление настоящего неонацизма.

Источник настаивает, что этот нацистский флаг использовался войсками «продолжительный период времени». Но заместитель главы Министерства обороны Австралии, вице-адмирал Рэй Григгз утверждает, что соответствующие действия были приняты «мгновенно».

«Я считаю, важно то, что с ситуацией разобрались быстро — флаг был убран. И, я могу сказать, впоследствии он был уничтожен, когда патруль вернулся на базу», — заверил ABC чиновник.

Он подчеркнул, что причастным к случившемуся военнослужащим «незамедлительно вынесли предупреждение». Затем с ними провели дополнительную консультацию. «Кроме того, были приняты шаги для расширения образования и тренировок всего персонала, который видел этот флаг», — добавил Григгз.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл раскритиковал солдат, водрузивших флаг. Он назвал подобное поведение «совершенно неприемлемым». «Это было неправильно, абсолютно неправильно, и командиры приняли меры в то время», — заявил он.

Еврейско-австралийская правозащитная организация «Комиссия по борьбе с диффамацией» (ADC) признала, что фотография вызывает «глубокое беспокойство» и оскорбляет австралийских ветеранов Второй мировой.

«Водружение нацистского флага, самого зловещего символа в истории человечества, нашими солдатами — это пощёчина бойцам, которые храбро сражались и погибали, чтобы победить Гитлера», — заявил председатель ADC Двир Абрамович. По его мнения, этот случай подтверждает, что расизм всё ещё «свирепствует в некоторых частях» австралийского общества.

Председатель Лиги ветеранов армии и флота (RSL) в Новом Южном Уэльсе Джеймс Браун выступил с похожим комментарием. «Решение водрузить этот флаг — глупое, неправильное и оскорбительное для участников сил обороны Австралии, которые боролись с нацизмом», — заметил он.

«Мы не знаем, было ли это дурной шуткой, неуместным чёрным юмором или чем-то гораздо серьёзнее. Но нет никаких сомнений, это не должно было произойти и не должно происходить впредь», — подчеркнул Браун.

В статье обращается внимание, что фотография с нацистским флагом появилась на фоне «беспрецедентно тщательного изучения» действий австралийцев в Афганистане. Не так давно ABC опубликовала утверждения, что спецназ островного государства убил нескольких невооружённых афганцев в деревне Дарван в 2012 году.

Эти сведения появились в результате утечки «взрывоопасного» внутреннего доклада, составленного по приказу Минобороны. В документе, основу которого составляют интервью австралийских спецназовцев, указывается существование в войсках «проблем с культурой», к которым привели слабые лидерские качества руководителей операций.

В этом году военное руководство Австралии предприняло ряд шагов, чтобы изменить ситуацию. В частности, они запретили использование изображений, ассоциирующихся со смертью, включая череп с костями и главного героя комикса «Каратель», отмечает ABC.