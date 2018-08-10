Daily Telegraph: усы Гитлера переполнили чашу терпения немецких геймеров

В Германии решили смягчить нормы, касающиеся использования нацистской символики в видеоиграх после того, как геймерское сообщество возмутило то, что из игры Wolfenstein II были вырезаны усы Адольфа Гитлера, а свастика была заменена на символ треугольной формы, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, решать, какие видеоигры можно занести в список исключений, будет Регуляторное общество развлекательной продукции Германии (USK).

После жарких дебатов вокруг компьютерной игры Wolfenstein II, в которой игроки должны бороться с Третьим рейхом, в Германии решили смягчить нормы, касающиеся использования нацистской символики в видеоиграх, сообщает The Daily Telegraph.

Ранее считалось, что игра нарушает Уголовный кодекс Германии, согласно которому любое изображение «неконституционных» символов, в том числе и нацистской свастики, запрещено.

Таким образом, как пишет издание, из игры Wolfenstein II вырезали усы Адольфа Гитлера, а свастика на нацистском флаге была заменена на символ треугольной формы.

Это спровоцировало переполох в геймерском сообществе, которое стало призывать к тому, чтобы к играм был такой же подход, как и к фильмам.

Кино считается искусством, поэтому на него, а также на материал, используемый в исторических или научных целях и для исследований, запрет не распространяется.

Регуляторное общество развлекательной продукции Германии (USK) заявило, что в будущем оно будет решать, какие видеоигры можно отнести к исключениям, сообщает The Daily Telegraph.