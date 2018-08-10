Daily Telegraph: усы Гитлера переполнили чашу терпения немецких геймеров

В Германии решили смягчить нормы, касающиеся использования нацистской символики в видеоиграх после того, как геймерское сообщество возмутило то, что из игры Wolfenstein II были вырезаны усы Адольфа Гитлера, а свастика была заменена на символ треугольной формы, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, решать, какие видеоигры можно занести в список исключений, будет Регуляторное общество развлекательной продукции Германии (USK).
После жарких дебатов вокруг компьютерной игры Wolfenstein II, в которой игроки должны бороться с Третьим рейхом, в Германии решили смягчить нормы, касающиеся использования нацистской символики в видеоиграх, сообщает The Daily Telegraph.
Ранее считалось, что игра нарушает Уголовный кодекс Германии, согласно которому любое изображение «неконституционных» символов, в том числе и нацистской свастики, запрещено.
Таким образом, как пишет издание, из игры Wolfenstein II вырезали усы Адольфа Гитлера, а свастика на нацистском флаге была заменена на символ треугольной формы.
Это спровоцировало переполох в геймерском сообществе, которое стало призывать к тому, чтобы к играм был такой же подход, как и к фильмам.
Кино считается искусством, поэтому на него, а также на материал, используемый в исторических или научных целях и для исследований, запрет не распространяется.
Регуляторное общество развлекательной продукции Германии (USK) заявило, что в будущем оно будет решать, какие видеоигры можно отнести к исключениям, сообщает The Daily Telegraph.
По меньшей мере двое палестинцев погибли, свыше 200 пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
В посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не реагирует на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
Все журналисты, задержанные в Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БЕЛТА, отпущены на свободу. Об этом стало известно после того, как на свободу вышла последняя из задержанных — главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина.
Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение проектной компании Nord Stream 2 AG подать заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» оценила заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Киев намерен усилить военно-морское присутствие в Азовском море.
Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу посетили в колонии осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.
Церковь Успения Божией Матери XVIII века в карельском городе Кондопога не была застрахована, сообщила начальник отдела Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Карелии Валентина Трошиева.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фрэнк Мир сделал прогноз на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Россия призывает к тщательному и всестороннему расследованию авиаудара по автобусу с детьми в йеменском городе Саада, жертвами которого стали десятки человек. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Всемирная торговая организация в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.