NTD: США депортировали 95-летнего украинского нациста, но в Германии не спешат его судить

Бывший эсэсовец и надзиратель концлагеря Яков Палий, который после войны скрыл своё нацистское прошлое и перебрался в США, был арестован в Нью-Йорке и депортирован в Германию. Однако немецкие следователи считают, что найти доказательства для судебного процесса будет непросто. Пока же украинский экс-надзиратель будет жить в доме престарелых под Мюнстером, передаёт NTD.

В Нью-Йорке арестовали бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия. 95-летнего мужчину депортировали в Германию. В США его уже давно признали виновным в причастности к убийству 6000 евреев, в том числе женщин и детей. Их казнили 3 ноября 1943 года.

Однако в Германии пока не намерены начинать судебный процесс.

ЙЕНС РОММЕЛЬ, прокурор: В расследовании нацистских преступлений есть огромные трудности. Прошло много времени, ситуация изменилась. Многие свидетели и обвиняемые умерли и не могут давать показаний на суде. Поэтому мы зависим от экспертов или документов, но некоторые из них были уничтожены эсэсовцами.

Яков Палий — украинец, родившийся в польском селе Пядики, которое теперь входит в состав Украины. В 1943 году он тренировался в учебном лагере СС «Травники», а потом служил надзирателем одноимённого концлагеря. В 1944-м его перевели в зондеркоманду, потом повысили, и до конца войны он прослужил в охранном батальоне СС.

В 1949-м Палий уехал в США. Он скрыл своё нацистское прошлое и получил гражданство. 15 лет назад по анонимной жалобе мужчину арестовали и судили. Его признали виновным в нацистских преступлениях и лишили американского паспорта.

С тех пор Палий жил у себя дома в Нью-Йорке в ожидании депортации — однако и Польша, и Украина, и Германия отказывались его принимать. Теперь же немецкие власти дали согласие.

Судьба Палия схожа с историей бывшего нацистского охранника Ивана Демьянюка.

ЙЕНС РОММЕЛЬ: Тот также был украинцем, работал на СС и после войны эмигрировал в США. Затем его лишили гражданства и отправили в Германию на суд. Но Демьянюк после обучения в лагере «Травники» служил в «Собиборе» — как охранник, он помогал убивать каждого узника. Однако мы не можем доказать, где, когда и скольких человек убил Палий.

Пока следователи ищут доказательства, бывший надзиратель будет жить в доме престарелых недалеко от города Мюнстер. Власти США считают, что Яков Палий, возможно, последний экс-нацист, проживавший в Америке.

Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.