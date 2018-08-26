Le Monde: в Республиканской партии к голосу разума взывал лишь Маккейн

Глубина взаимной неприязни Джона Маккейна и Дональда Трампа не позволила главе Белого дома найти ни единого слова, чтобы почтить его память, пишет Le Monde. По убеждению издания, Маккейн «до последнего вздоха» выступал в роли голоса разума внутри Республиканской партии, последовательно критикуя Трампа. Как отмечается в статье, после ухода сенатора из жизни в партии почти не останется политиков, готовых идти против президентского курса.

Дональд Трамп отреагировал на известие о смерти сенатора Джона Маккейна соболезнованиями в адрес семьи покойного в Twitter, сообщает Le Monde. «Президент США не сказал ни слова об одной из крупнейших фигур американской политической жизни», — обращает внимание корреспондент издания в Вашингтоне, предполагая, что причина кроится в глубине взаимного неприятия двух политиков-республиканцев.

Как напоминает автор, впервые Трамп с успехом бросил вызов «политическому тяжеловесу» в июле 2015 года, обрушившись с критикой на присуждённое Маккейну звание героя вьетнамской войны. Однако «точка невозврата» в противостоянии двух политических фигур была пройдена летом 2017 года, когда Маккейн заблокировал проект реформирования системы социальной защиты населения известной как Obamacare. По словам журналиста, этот поступок «задел за живое» главу Белого дома, привыкшего требовать от политиков «своего лагеря» абсолютной преданности. В конечном итоге, «устав от постоянных нападок» президента, Маккейн публично заявил, что не желает его присутствия на собственных похоронах.

«Список разногласий» двух политиков был длинным. Трамп и Маккейн по-разному смотрели на проблему иммиграции, отношений с Россией и необходимости применения пыток заключённым. «До последнего вздоха Джон Маккейн считал своим долгом призывать консерваторов к здравому смыслу в отношении к Дональду Трампу», — пишет журналист, добавляя, что его голоса отныне будет «страшно не хватать» внутри Республиканской партии, готовой «подчиниться правящему режиму».

Уход сенатора наносит «тяжёлый удар» по критикам главы Белого дома в рядах респудликанцев, полагает издание. Выборы в конгресс, назначенные на 6 ноября, будут сопровождаться уходом с политических постов других видных партийных деятелей, не согласных с политикой Трампа. В первую очередь речь идёт о другом сенаторе от Аризоны Джеффе Блейке и председателе Комитета сената по внешним делам Бобе Коркере.

Таким образом, надежды на смену курса партии тают, заключает автор статьи. Подготовка к выборам требует от республиканцев «равнения на позиции Дональда Трампа» без каких-либо нюансов. Как напоминает корреспондент Le Monde, за время нахождения Трампа у власти большинство ярых противников президента внутри партии, включая Марко Рубио, Теда Круза и Ренда Пола, вновь вернулись в ряды его союзников.