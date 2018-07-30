T-Online: Маккейн нашёл способ защитить НАТО от Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн вознамерился во что бы то ни стало защитить Североатлантический альянс от нынешнего главы Белого дома, сообщает T-online. На днях «ярый противник» Дональда Трампа представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, поясняет немецкий новостной портал.

Несмотря на тяжёлую болезнь, Джон Маккейн остаётся «ярым противником» нынешнего главы Белого дома. И вот теперь американский сенатор даже вознамерился «запретить Трампу выйти из НАТО», пишет немецкий новостной портал T-Online.

«При помощи закона Маккейн хочет защитить Североатлантический альянс от президента США», — поясняет автор статьи Йонас Мюллер-Тёве.

На днях Джон Маккейн вместе с другими американскими сенаторами представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, уточняет журналист T-Online.

«К сожалению, президент США нехорошо обошёлся с нашими ближайшими союзниками, в результате чего возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу», — написал Маккейн в совместном обращении.

Союзники по НАТО «на протяжении семи десятилетий вместе служили, боролись, приносили жертвы ради мира, который держался бы на демократии, безопасности, правах человека и господстве закона», отметил Джон Маккейн.

Американский сенатор также напомнил, что благодаря Североатлантическому альянсу Соединённые Штаты стали «более безопасной и успешной страной».