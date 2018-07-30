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T-Online: Маккейн нашёл способ защитить НАТО от Трампа

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Американский сенатор Джон Маккейн вознамерился во что бы то ни стало защитить Североатлантический альянс от нынешнего главы Белого дома, сообщает T-online. На днях «ярый противник» Дональда Трампа представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, поясняет немецкий новостной портал.
T-Online: Маккейн нашёл способ защитить НАТО от Трампа
Reuters

Несмотря на тяжёлую болезнь, Джон Маккейн остаётся «ярым противником» нынешнего главы Белого дома. И вот теперь американский сенатор даже вознамерился «запретить Трампу выйти из НАТО», пишет немецкий новостной портал T-Online.

«При помощи закона Маккейн хочет защитить Североатлантический альянс от президента США», — поясняет автор статьи Йонас Мюллер-Тёве.

На днях Джон Маккейн вместе с другими американскими сенаторами представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, уточняет журналист T-Online.

«К сожалению, президент США нехорошо обошёлся с нашими ближайшими союзниками, в результате чего возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу», —  написал Маккейн в совместном обращении.

Союзники по НАТО «на протяжении семи десятилетий вместе служили, боролись, приносили жертвы ради мира, который держался бы на демократии, безопасности, правах человека и господстве закона», отметил Джон Маккейн.

Американский сенатор также напомнил, что благодаря Североатлантическому альянсу Соединённые Штаты стали «более безопасной и успешной страной».

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источник
T-Online Германия Европа
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