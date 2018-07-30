T-Online: Маккейн нашёл способ защитить НАТО от Трампа
Несмотря на тяжёлую болезнь, Джон Маккейн остаётся «ярым противником» нынешнего главы Белого дома. И вот теперь американский сенатор даже вознамерился «запретить Трампу выйти из НАТО», пишет немецкий новостной портал T-Online.
«При помощи закона Маккейн хочет защитить Североатлантический альянс от президента США», — поясняет автор статьи Йонас Мюллер-Тёве.
На днях Джон Маккейн вместе с другими американскими сенаторами представил законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединённых Штатов из НАТО без одобрения сената США, уточняет журналист T-Online.
«К сожалению, президент США нехорошо обошёлся с нашими ближайшими союзниками, в результате чего возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу», — написал Маккейн в совместном обращении.
Союзники по НАТО «на протяжении семи десятилетий вместе служили, боролись, приносили жертвы ради мира, который держался бы на демократии, безопасности, правах человека и господстве закона», отметил Джон Маккейн.
Американский сенатор также напомнил, что благодаря Североатлантическому альянсу Соединённые Штаты стали «более безопасной и успешной страной».