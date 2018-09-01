Обозреватель Welt: ЕС занялся пустяковым вопросом о переводе времени — как будто других проблем нет

Вместо того чтобы заниматься миграционным урегулированием, разбираться с правым популизмом и искать способы противодействия Трампу, Еврокомиссия решила уделить внимание ничтожнейшему вопросу о прекращении перехода с летнего времени на зимнее. Как пишет обозреватель немецкой газеты Die Welt, признание ценности опроса, в котором поучаствовали менее 1% граждан ЕС, лишь помогает тем, кто обвиняют Европу в отсутствии демократии.

Урегулирование миграционного вопроса, правые популисты, политика Трампа — Европа переживает тяжелейший кризис с момента образования Европейского экономического сообщества в марте 1957 года. Тем не менее, Европейская комиссия не могла придумать себе лучшего занятия, чем потратить время на самый ничтожный на данный момент вопрос о переводе времени, пишет старший обозреватель немецкой газеты Die Welt Жак Шустер.

У Еврокомиссии нет ни малейшего проблеска идеи, как стать хозяйкой ситуации в кризисе с беженцами. Она не представляет, как выстоять под наплывом правых популистов на грядущих европейских выборах в следующем году, или каким образом ЕС должен действовать в отношении Дональда Трампа. Однако, вероятно, всё не может быть совсем плохо, раз уж господа и дамы комиссары в Брюсселе решили уделить внимание такому второстепенному пустяку, как переход с зимнего времени на летнее, иронизирует автор статьи.

Как отмечает Жак Шустер, верный признак глупости заключается в том, что она сама себя не распознаёт. «Если бы только Господь Бог или иная высшая инстанция проявили милосердие к Комиссии, если бы она хотя бы на миг заметила, что творит своей несуразной суетой», — продолжает обозреватель Die Welt. По его мнению, организовав опрос общественного мнения по поводу прекращения перевода времени, Еврокомиссия лишь ещё больше настраивает против себя тех, кто и без того недоволен её действиями.

«Европа — это колыбель парламентаризма, мать представительной демократии», — утверждает немецкая газета. Популисты совершают на неё нападки, называя её недемократической. Для очернения демократических институтов они то и дело взывают к народному мироощущению. «На этом фоне нужно было совсем выжить из ума», чтобы после британской «сумасбродной» выходки с брекситом признавать значимость третьесортного опроса в интернете по поводу перевода времени, хотя в нём принимали участие меньше 1% населения стран Евросоюза, подчёркивает Шустер.

Какие аргументы останутся у Еврокомиссии в будущем, когда толпы сторонников Марин Ле Пен, «Альтернативы для Германии» или горячие головы в Италии начнут требовать голосования о разделении Европы, возвращении к смертной казни или развороте к России? «Будет ли и тогда достаточно однопроцентного участия голосующих?» — недоумевает журналист.

Нынешнее положение не стоит характеризовать как межвоенный период, однако кое-что общее с ним сейчас имеется, считает автор. Это широко распространённая «посредственность политиков, не говоря уже об их малодушии». Именно сегодня им следовало бы сказать: демократия царит только там, где решения принимаются парламентами, заключает обозреватель Die Welt.