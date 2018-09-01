FT: Европа отказывается от летнего времени — так «хочет народ»

Брюссель принял решение отказаться от ежегодного перехода на летнее время и обратно, пишет Financial Times. Как отмечается в материале издания, такой шаг — реакция на исследования общественного мнения, показывающие, что большинство граждан Евросоюза убеждены, что перевод часов вреден для здоровья и выступают за его отмену.

Существовавшая в Европе многие десятилетия практика перевода часов вперёд летом и назад зимой скоро может стать достоянием истории: правительство Евросоюза заявило о своём намерении отреагировать на призывы публики отказаться от летнего времени, сообщает Financial Times со ссылкой на председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

По данным британской газеты, господин Юнкер в интервью немецким СМИ отметил, что недавно проведённый среди граждан ЕС онлайн-опрос, в рамках которого 84% из 4,6 млн респондентов высказались за отмену летнего времени, ясно показал, что данная практика «отжила своё». «Так хочет народ, и мы это сделаем», — пообещал чиновник.

Как отмечает обозреватель FT, активное участие публики в опросе, который проводился на официальном сайте ЕС в июле и августе, изрядно удивило Брюссель. Между тем, подавляющее большинство участников опроса приходилось на весьма ограниченный круг стран — в частности, на Германию, граждане которой «уже давно жалуются на усталость и проблемы со здоровьем из-за перевода часов». Согласно предварительным данным, в опросе поучаствовало 4% населения Германии, говорится в материале.

Еврокомиссар по транспорту Виолета Булц в беседе с корреспондентом FT заявила, что, опрос был организован по запросу Европейского парламента, но также и в ответ на петиции от граждан ЕС о том, что смена времени два раза в год вредит здоровью и при этом уже не отвечает своей изначальной цели – способствовать экономии топлива. «Очевидных признаков того, что подобная экономия энергии вообще есть, не существует, — отметила госпожа Булц. — Порой, посмотрев на законы, нужно заявить: «Король голый, это народу больше не нужно»».

По данным FT, 76% участников опроса заявили, что перевод часов дважды в год имеет «отрицательные» последствия, включая вред здоровью и создание более опасной обстановки на дорогах. Как поведала Булц, Брюссель в настоящий момент также собирает мнения из национальных столиц, и некоторые правительства уже успели заявить, что поддерживают инициативу по отказу от летнего времени.

Чиновник вместе с тем подчеркнула, что такие перемены займут немало времени, поскольку процесс перехода на новую систему необходимо будет проводить очень аккуратно, дабы избежать различных негативных последствий, в том числе касающихся расписаний поездов ирейсов. По её словам, полный отказ ЕС от летнего времени произойдёт не раньше 2021 года.

Подобная инициатива в любом случае ещё должна будет получить одобрение от национальных правительств и Европарламента, и каждой стране—члену ЕС придётся затем решить, по какому времени жить — зимнему или летнему, говорится в статье. Как отметила госпожа Булц, уже сейчас ясно, что единого мнения у членов Евросоюза по этому вопросу нет, что отчасти обусловлено серьёзными различиями в дневном времени между севером и югом Европы.