После отмены Дмитрием Медведевым перевода времени в 2011 году многие жители России начали жаловаться на то, что они были вынуждены «проводить несколько утренних часов в темноте», пишет Das Erste. Предпринятый Владимиром Путиным в 2014 году переход на «постоянное зимнее время» решил эту проблему, однако привёл к другой: сейчас многие россияне жалуются, что «темнеет слишком рано», добавляет издание.

Когда в ноябре 2011 года «ночь внезапно стала днём», для многих русских это стало шоком, пишет журналист Das Erste Даниэль Донат. В некоторых частях России перевод времени привёл к тому, что светать начало только к 10 часам утра. Особенно на севере и Дальнем Востоке многие жители жаловались на то, что в зимние месяцы летнее время приводит к проблемам с пробуждением. Несмотря на это, работодатели и школы отказались переводить время.

В 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев упразднил перевод времени из-за «заботы о человеческом биоритме». Как он заявил, он не «знает никого, кто видит смысл в переводе времени». Кроме того, Медведев сократил количество часовых поясов с 11 до 8, с помощью чего «страной можно было бы легче управлять». Однако он не учёл, что из-за отмены 3 часовых поясов некоторые регионы стали опережать своё естественное время на два часа. «Люди испытывали депрессию, так как после пробуждения должны были провести ещё 4 часа в темноте», — отметила жительница Магадана Оксана Карайчева.

В 2014 году президент России Владимир Путин вновь перевёл время на час назад. С тех пор в России в течение всего года действует зимнее время, и 11 часовых поясов были восстановлены. Тогда этот шаг поддержали 39% населения страны. Однако и это нововведение натолкнулось на критику. Сейчас светлеет не так поздно, однако многие русские жалуются, что темнота наступает «слишком рано». По словам заместителя директора Института географии РАН Аркадия Тишкова, из-за постоянного зимнего времени Россия теряет слишком много солнечных часов, особенно в короткое лето, и у населения остаётся меньше времени на проведение досуга. Вместо того чтобы проводить вечер с семьёй, многие «уткнутся в компьютер», заявил Тишков.

В середине лета в Москве светлеет уже в 4 утра, что у многих приводит к нарушению сна. Согласно опросу общественного мнения, 66% россиян высказались за отмену постоянного зимнего времени. Семь областей уже приняли соответствующие меры и поменяли часовой пояс, чтобы вечером не становилось «внезапно темно». Другие области раздумывают, не последовать ли этому примеру. «Однако маловероятно, что в будущем в России вновь будет летнее и зимнее время. В прошлом году подобная законодательная инициатива провалилась в Госдуме», — резюмирует автор Das Erste.