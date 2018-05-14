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Bild: Франция обходит Россию и США по количеству часовых поясов

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Наибольшее число часовых поясов имеет не Россия, а Франция в силу множества заморских территорий, пишет Bild. «Гигантская Россия» и США идут лишь на втором месте, при этом многими часовыми поясами Америка также обязана своим заморским территориям, отмечает издание.
Bild: Франция обходит Россию и США по количеству часовых поясов
Reuters

Известно, что в ходе путешествий из-за смены часовых поясов необходимо переводить время, пишет Bild. К примеру, в материковой части США, кроме Аляски, есть четыре часовых пояса. Также разница во времени есть и в «гигантской России».

Однако наибольшее количество часовых поясов имеет Франция. Это объясняется тем, что у Франции есть заморские территории, например, Гваделупе и Французская Полинезия. На втором месте по количеству часовых поясов находятся США и Россия — их у них 11. В Соединённых Штатах такое большое количество тоже объясняется заморскими территориями, а в России — «огромной протяжённостью страны с востока на запад», резюмирует Bild.
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Bild Германия Европа
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