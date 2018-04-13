«Против мигрантов, однополых браков и суррогатного материнства» — Le Monde рассказала о новом поколении французов-консерваторов

Консервативные идеи завоёвывают умы молодого поколения французов, мечтающих сегодня не о мае 68 года, а о запрете гомосексуальных браков, суррогатного материнства и эвтаназии, пишет Le Monde со ссылкой на новую книгу-исследование под названием «Возвращение Старого Света». Как отмечает автор исследования, новые сторонники традиционных ценностей хорошо организованны, пользуются поддержкой видных интеллектуалов и уверены в своей скорой победе.

«Революция уже идёт, однако совсем не бархатная», — пишет Le Monde, опираясь на новую книгу-исследование под названием «Возвращение Старого Света», рассказывающую, как молодое поколение французских неоконсерваторов «хочет изменить мир».

Возникло новое поколение французов, которые мечтают уже не о мае 68 года, а о «новых ограничениях», отмечает автор исследования, журналистка Паскаль Турнье. Их враги — «прогрессизм, либерализм и мультикультурализм». Они заявляют о своих христианских корнях и борются против гомосексуальных браков, суррогатного материнства, эвтаназии и «исламизации Франции». Их философская доктрина — идея о том, что «в первую очередь мы наследники, а не пионеры, что прошлое оставило нам в наследство корни, культуру и территорию». «Не забывают они и о всем известных понятиях, таких как «суверенитет» и «идентичность», — иронично замечает издание.

Не так пессимистично настроенные, менее меланхоличные, отчаявшиеся и резкие в суждениях, чем их предшественники, новые французские «тори» уверенно завоёвывают публичное пространство и полагают, что одержат победу.

Среди носителей «традиционных ценностей» есть и крупные медийные фигуры: известные журналисты, философы, писатели. Кроме того, «новые консерваторы» организованны и собранны: «у них есть своя доктрина, свои направления, свои скрытые от глаз теоретики и медийные полемисты», а также свои образовательные центры — в частности, Институт политической подготовки, «превратившийся в неминуемую точку на пути любого политического активиста правого толка», уверяет автор исследования.

Эти молодые консерваторы, интересы которых на прошлых выборах должен был представлять Франсуа Фийон,* выбирают своего следующего кандидата в президенты между председателем партии «Республиканцы» Лораном Вокье и членом Национального фронта Марион Марешаль-Ле Пен.

«Старый Свет вернулся», — заключает Паскаль Турнье. Похоже, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон тоже это понял и обращается именно к нему, когда искусно использует королевскую символику и католическую риторику, отмечает издание.

* Франсуа Фийон — кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Республиканцы», снявший свою кандидатуру из-за политического скандала (прим. ИноТВ).