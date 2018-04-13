«Против мигрантов, однополых браков и суррогатного материнства» — Le Monde рассказала о новом поколении французов-консерваторов
«Революция уже идёт, однако совсем не бархатная», — пишет Le Monde, опираясь на новую книгу-исследование под названием «Возвращение Старого Света», рассказывающую, как молодое поколение французских неоконсерваторов «хочет изменить мир».
Возникло новое поколение французов, которые мечтают уже не о мае 68 года, а о «новых ограничениях», отмечает автор исследования, журналистка Паскаль Турнье. Их враги — «прогрессизм, либерализм и мультикультурализм». Они заявляют о своих христианских корнях и борются против гомосексуальных браков, суррогатного материнства, эвтаназии и «исламизации Франции». Их философская доктрина — идея о том, что «в первую очередь мы наследники, а не пионеры, что прошлое оставило нам в наследство корни, культуру и территорию». «Не забывают они и о всем известных понятиях, таких как «суверенитет» и «идентичность», — иронично замечает издание.
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