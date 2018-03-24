New York Times: юные патриоты России сменили пионерские галстуки на красные береты

Россия, обращаясь к опыту СССР, стремится создать связь между российской молодёжью и вооружёнными силами страны. С этой целью было создано военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», сообщает The New York Times. При этом отмечается: существуют опасения, что движение призвано воспитать в молодом поколении россиян воинственность к «либеральным западным ценностям».

Зачастую в России всё новое — это хорошо забытое старое, а если быть точнее, хорошо забытое советское, — так общественное движение «Юнармия» представляет собой не что иное, как возврат к пионерскому движению, передаёт The New York Times.

Тогда как отличительным знаком пионеров был красный галстук, членов современного военно-патриотического движения, которое насчитывает в своих рядах уже 190 тыс. юных россиян, можно отличить по красному берету.

На первый национальный форум молодёжного движения, который состоялся в День защитника Отечества и прошёл в подмосковном военно-патриотическом парке, собралось около 8 тыс. членов. При этом издание пишет, что все мероприятия форума, в том числе научная ярмарка, музыкальные выступления, на которых старые патриотические композиции перекладывались на современный лад, а также возможность подержать оружие, управлять «виртуальным» танком и использовать 3D-принтер, были призваны доказать, что «Юнармия» — это здорово».

Министр обороны России Сергей Шойгу особенно подчеркнул важность движения в создании связи между российской молодёжью и вооружёнными силами страны. Министр обратил внимание юнармейцев на то, что защищать родину можно как в вооружённых силах, так и другими способами, например, став артистом.

Вместе с тем издание отмечает, что «Юнармия» подвергалась критике тех, кто полагает, что движение призвано сделать из молодого поколения россиян «отдающих честь роботов, запрограммированных на враждебность по отношению к либеральным западным ценностям».

Лидер движения, бывший участник олимпийских соревнований по бобслею, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, Дмитрий Труненков отверг подобные обвинения.

«Наше движение абсолютно аполитично. Главное для нас — чтобы наша страна была сильной и великой, именно к этому мы и стремимся», — приводит издание слова Труненкова.

При этом ряд членов движения воспринимает его в качестве отличной возможности для того, чтобы впоследствии попасть в вооружённые силы России, не опасаясь того, что они могут принять участие в иностранных конфликтах, таких как конфликт на Украине или в Сирии, сообщает The New York Times.

Так, 17-летний Алексей Полтников отметил, что у российских военнослужащих был выбор и они могли не подписывать контракт на отправку в Сирию.

«Деньги там огромные»,— сказал юноша, добавив, что подписал бы подобный контракт, только если бы под угрозой оказалась Россия.

При этом отмечается, что другие участники форума признались, что видео с военным содержанием, транслируемые на форуме, и скандирование патриотических лозунгов могут «убедить некоторых впечатлительных молодых людей пойти сражаться вне зависимости от того, кто станет их противником».

«Правительство может легко их использовать — это нехорошо», — цитирует издание слова 17-летнего Эльдара Кормилина, заявившего, что он вступил в ряды движения, так как просто не смог найти другого занятия в московском районе, в котором он проживает, отмечает The New York Times.