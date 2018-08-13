Bild: большинство немцев поддержало возвращение воинского призыва

Большинство немцев (56%) выступают за возобновление обязательной службы в армии, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведённого социологическим институтом Emnid. На фоне растущей угрозы с Востока, миграционного кризиса, нестабильностей в Турции и США граждане ФРГ опасаются, что без воинского призыва их страна не сможет защитить себя в одиночку.
Всеобщий воинский призыв в Германии заморожен, но не отменён, пишет Bild. В связи с этим социологический институт Emnid провёл репрезентативный опрос среди немцев и поинтересовался у них, как они относятся к его возвращению. Большинство (56%) высказалось за возобновление обязательной службы в армии. При этом 41% выступили против.
Эту инициативу не поддержал и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Вместо возвращения к воинскому призыву, она призвала дать «мужчинам и женщинам в униформе, отстаивающим нашу свободу» больше денег и признания. Экс-генерал НАТО Харальд Куят напротив утверждает, что с воинским призывом в бундесвере дела обстояли лучше: «Когда военнообязанные потом добровольно оставались на службе, они становились самыми ценными солдатами для войска».
Одним из главных аргументов в пользу возобновления обязательной службы в армии является тот факт, что после её отмены численность солдат в бундесвер сократилась с 220 000 до 178 000. При этом проблема не только в нехватке персонала, но и недостатке военной техники: многие самолёты, танки, подводные лодки и корабли небоеспособны. Также не хватает экипировки, отмечает издание. К тому же «угроза с Востока становится всё более опасной», отмечает издание.
«Агрессия России в непосредственной близости от нас, миграционный кризис, неясность направления, в котором развивается наш партнёр по альянсу Турция и непредсказуемость США из-за Трампа требуют переосмысления ситуации», — предостерёг глава союза военнослужащих запаса бундесвера Освин Вайт. При этом главным поводом для беспокойств всё же остаётся Россия, считает Bild. Многие восточноевропейские и особенно балтийские страны ощущают угрозу, исходящую от Москвы.
«10 лет назад русские вошли в Грузию. В 2014 году Москва аннексировала украинский полуостров Крым. По сей день Россия ведёт опосредованную войну на Украине. Российское правительство модернизирует армию», — пишет Bild. «Такими агрессивными российские власти не были десятилетиями. США и британцы сосредоточены на своих делах. Поэтому всё зависит от Германии и Франции. Больше нельзя исходить из того, что Россия не угрожает странам Балтии», — поделился своими опасениями эксперт безопасности Томас Рид.
Впрочем, некоторые эксперты убеждены, что в противостоянии с Россией ну удастся обойтись без поддержки самой крупной военной державы в мире, а именно США. Бундесвер способен оборонятся только в рамках альянса с американцами, пишет издание. 60% опрошенных Emnid немцев считают, что в случае необходимости Германия не сможет защититься от военной угрозы.
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