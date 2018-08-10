Вести: в предвыборной гонке Порошенко сильно отстал от Юлии Тимошенко

Результаты социологических опросов показывают, что за последнее время политический расклад на Украине принципиально не изменился. Как пишут «Вести», среди политиков лидирует Юлия Тимошенко, действующий президент находится на пятом месте, и шансы на победу для Петра Порошенко в выборах, запланированных на 2019 год, кажутся всё более призрачными.

Последний мониторинг электоральных предпочтений граждан Украины, проведённый социологической группой «Рейтинг», показывает, что за последнее время политический расклад в стране принципиально не изменился. Как пишут «Вести», среди политиков лидирует Тимошенко, действующий президент — по рейтингу пятый. Шансы на его победу на выборах, запланированных на 2019 год, кажутся всё более призрачными.

Как продолжает издание, согласно исследованию, второе место занимает Анатолий Гриценко, у которого 10,7% голосов. При этом рейтинг самой Тимошенко составляет 17,7% — и этот показатель пока недосягаем для Петра Порошенко с его 8,3% поддержки. Действующий президент занимает пятое место, уступая Юрию Бойко (8,9%) и Олегу Ляшко (8,3%). Во «втором эшелоне» два артиста: Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук — у обоих 8% симпатий.

Политолог Руслан Бортник сравнивает данные соцопроса с «окопной войной» во время Первой мировой.

«Результаты опросов демонстрируют нам, что Украина представляет собой территорию, на которой ведутся бои локального значения. Также нельзя не констатировать стояние на месте всех ключевых игроков и деградация кандидатов от власти. Всё это происходит на фоне глубочайшей электоральной фрагментированности, усталости, апатии, которая распространяется на власть и оппозицию, новое и старое. Скорее всего, всё будет решаться за счёт неопределившихся и на финишных рывках непосредственно перед датами голосования», — считает эксперт.

В то же время политолога Владимира Фесенко последние рейтинги не удивили.

«До проведения опросов была определённая активность: рекламная кампания Бойко, в регионах втихаря активничал Гриценко, и представил свою программу Рабинович. Другой политической активности мы не наблюдали, а история с крестными ходами — это не электоральное действие, и поэтому она лишь косвенно связана с выборами. По рейтингам принципиальных изменений не произошло. Мы можем говорить о том, что утвердилось единоличное лидерство Тимошенко», — рассказал Вестям Владимир Фесенко.