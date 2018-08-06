Политолог: американские миллениалы отказываются от идеи об исключительности США

Американцы—миллениалы гораздо более скептически относятся к идее об исключительности США и не считают, что их страна должна стремиться к роли единственного мирового гегемона, заявил в интервью CBS News политолог Брюс Джентлсон. Вместе с тем, как подчеркнул эксперт, представители этого поколения — отнюдь не изоляционисты: они лишь считают, что США следует не управлять миром, а взаимодействовать с ним.

Как показало новое исследование, мировоззрение миллениалов (людей, родившихся в конце XX века. - ИноТВ) серьёзно отличается от мировоззрения других поколений. На вопрос о том, стоит ли Соединённым Штатам активно участвовать в мировых процессах или же не вмешиваться, они, как правило, отвечают не так, как люди более старшего возраста. The Conversation опубликовал статью под заголовком: «Миллениалам уже так безразлично доминирование США в мировых процессах». Там подробно рассматриваются результаты исследоания.



Автор этой статьи – профессор государственной политики и политологии в Университете Дьюка Брюс Джентлсон. Добро пожаловать, Брюс! Спасибо, что нашли для нас время.



Миллениалами называют поколение рождённых с 1981 по 1996 год. То есть сейчас им от 20 до 30 с небольшим лет. Почему же этой категории «так безразлично» доминирование США в мировых процессах, как утверждается в вашей статье?



БРЮС ДЖЕНТЛСОН, профессор Университета Дьюка: Всех нас формирует наш жизненный опыт, особенно ранний. А это поколение… С одной стороны, казалось бы, из-за 11 сентября они должны быть ярко выраженными «ястребами». Они видели две длиннейшие войны в истории Америки: в Афганистане и в Ираке. К военной силе они относятся гораздо скептичнее. Они верят, что США должны активно взаимодействовать с миром, но идея управления миром не кажется им особо осмысленной. Они не считают это необходимым – ни для собственной безопасности, ни для собственного будущего. Итак, как вы сказали, 51 процент по-прежнему за «активную роль», но это гораздо меньший показатель, чем у других поколений.



Вот мне интересно, Брюс, они глобалисты или изоляционисты? Потому что такое впечатление, что они что-то для себя вынесли из обоих мировоззрений…



БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Изоляционистами они, определённо, не являются. На самом деле глобализацию они принимают больше, чем другие поколения. Среди них гораздо больше тех, кто поддерживает торговлю и считает, что глобализация вообще – это скорее хорошо, чем плохо. Если подумать, они пользуются интернетом. Иногда даже слишком много. Но они, определённо, им пользуются. Многие из них больше путешествовали и имеют более разнообразный опыт, чем другие поколения. И, учитывая иммиграцию и (расовое и культурное. - ИноТВ) разнообразие во многих частях США, они больше, чем другие поколения, сталкиваются с людьми из самых разных стран. Так что закрыться от мира они не хотят — они несомненно желают, что Соединённые Штаты играли в нём некую роль, но просто не считают, что мы должны всем управлять.

Получается, им свойственно тяготеют к большему культурному разнообразию и спокойнее воспринимают глобализацию, благодаря, в частности, соцсетям и поездкам по миру, однако, в отличие от некоторых представителей предыдущих поколений, они не считают Америку «светлым градом на холме»?

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Да, это один из действительно интересных моментов. В упомянутых опросах был такой вопрос — «Мы — величайшая страна в мире?». И не то, чтобы люди в США разочаровались, они не говорят, что ненавидят США — просто они не так сильно верят в эту идею (об американской исключительности — ИноТВ), как другие поколения. Отчасти они это объясняют так: «Да, нам стоит гордиться своей культурой и достижениями, но с какой стати нам и дальше думать, что мы — величайшая страна?». Кроме того, если вспомнить, какими были последние десять лет их жизни, выходит, что многое из того, на что обычно ссылаются в поддержку этой идеи, испытали другие поколения, но в опыт миллениалов при этом не вошло.

Да, Брюс, это так. А кроме того миллениалы были ещё весьма молодыми во время мирового экономического кризиса 2007-2008 годов, и это наверняка повлияло на их восприятие того, что они американцы.

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Да, ведь это событие началось в США, и к тому же распространилось от нас на весь мир. Конечно, и в этом поколении всё неоднородно, и некоторые из его представителей в плане обеспеченности чувствуют себя отлично, однако многие семьи так и не оправились от кризиса окончательно, и многие из миллениалов скорее всего волновались, а не пропадут ли отложенные их родителями средства на обучение детей в колледже, когда они им понадобятся. Таким образом, они хотят гордиться тем, что они американцы, но не считают необходимым говорить, что мы — лучше всех остальных. Принцип примерно такой: показывать и дома, и за рубежом, что у нас хорошо получаются те или иные вещи, и жить тем, чего мы достигнем за следующие несколько десятилетий, а не просто обращаться к истории.

А как они — по сравнению с другими поколениями — относятся к таким организациям, как НАТО, и к Парижским соглашениям?

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Всё это они поддерживают, и именно в этом плане они за изоляционизм не выступают. Они считают, что в НАТО есть смысл, что это страны, с которыми у нас есть много общего; они видят, что творит в последнее время Россия, и — в отличие от некоторых сограждан — их это беспокоит. Они нацелены на создание «зелёной» экономики, противодействие изменению климата и эффективное использование энергии, они всё это поддерживают.

Миллениалы проводят черту между тем, в чём, по их мнению, есть смысл, и тем, в чём его нет. В операциях в Афганистане и Ираке они особого смысла не видят, а в НАТО и Парижских соглашениях — видят.

А можете обозначить зависимость между таким отношением и возрастными группами? Иными словами, положительное отношение НАТО тем слабее, чем старше человек — или всё-таки всё не совсем так чётко?

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Некоторые из моих друзей и коллег высказывали мысль о том, что по мере того, как будет продолжаться их жизнь, их взгляды ещё будут меняться, и всё дело только в том, что они молоды. Я лично так не считаю. Как мне кажется, опросы касательно НАТО в каждом поколении показывали стабильные результаты на протяжении лет, и в данном вопросе миллениалы сошлись во взглядах с беби-бумерами, так называемым «молчаливым поколением» (американцы, родившиеся между серединой 20-х и началом 40-х годов XX века — ИноТВ) и «поколением X». Причина в том, что они просто-напросто видят смысл в этом альянсе. Если бы задавались вопросы вроде «поддерживаете ли вы союз с Саудовской Аравией?» или «вы за войну в Ираке?», то результат бы был другой.

Выходит, самое большое различие между поколениями — в их отношении к идее об американской исключительности?

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: К американской исключительности, а кроме этого — к вопросу о том, нужно ли нам быть главным мировым лидером. Была и другая версия вопроса, сформулированная так: «Нужно ли нам быть одним из лидеров и играть свою роль?», и вот здесь миллениалы уже выступили за. А вот в поддержку идеи о позиции главного мирового лидера среди них уже высказалось гораздо меньше людей, чем в любом другом поколении.

Очень интересно. С нами был Брюс Джентлсон. Спасибо, что к нам сегодня заглянули!

БРЮС ДЖЕНТЛСОН: Вам спасибо! Приятно было с вами побеседовать.

Дата публикации 2 августа 2018 года.