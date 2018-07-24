Аналитик Foreign Policy: Трамп «похоронил» американскую исключительность

Пойдя на контакт с «деспотическими режимами» в лице Ким Чен Ына и Владимира Путина, Дональд Трамп приравнял авторитарных лидеров к президенту США, «лидеру свободного мира», утверждает Дэниел Сарджент в Foreign Policy. Глава Белого дома впервые в истории заговорил о том, что США тоже могут быть неправы, тем самым отринув основополагающую идею об американской исключительности.

Когда в 1776 году один из отцов — основателей США Бенджамин Франклин приехал во Францию, чтобы заручиться её поддержкой в противостоянии с Англией, парижане были поражены его простой меховой шапкой и в какой-то момент даже стали подражать американцу. Уже сам выбор головного убора Франклина можно рассматривать как демонстрацию ценностей его страны. Так, с момента зарождения американской дипломатии подобная прямота была одной из ключевых её черт. И именно так укрепилось мнение, что США — «нация, зачатая в свободе», пишет эксперт по международным отношениям Дэниел Сарджент в своей статье для Foreign Policy.

Да, в XX веке империалистические веяния не обошли стороной и Америку, но «даже тогда она отрицала понятия завоевания и порабощения» — США вели свои многочисленные войны ради освобождения и независимости. Этот образ закрепился после терактов 11 сентября, когда президент Джордж Буш пообещал иракцам приблизить день их «освобождения» от власти «тирана». В конце концов, немногие нападающие стороны называют свои крупные военные операции «освобождением» тех, на кого они нападают. Вряд ли Гитлер подумывал о том, чтобы назвать свой план «Барбаросса» «Операцией по освобождению Советов», комментирует автор.

Подобные идеи настолько пропитали американскую идеологию, что на них давно уже перестали обращать внимание и придавать им какое-то реальное значение. И теперь, по словам Сарджента, американцам пришла пора остановиться и хорошенько обдумать своё положение, которое в последнее время существенно изменилось.

С момента, когда США закрепили за собой превосходство на международной арене, американские лидеры боролись за свободу и независимость. Но недавно, стоя бок о бок с Владимиром Путиным в Хельсинки, президент Дональд Трамп заговорил совершенно иначе. Действующий глава Белого дома, по сути, «отверг американскую исключительность» — он объявил, что его страна такая же, как и другие, и, даже больше, тоже несёт за что-то ответственность. Как настаивал Трамп, в ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном после «аннексии» Крыма и «систематических попыток» Путина «подорвать американские президентские выборы» виноваты США.

Как отмечает аналитик, поведение Трампа в Хельсинки составляет резкий контраст с заявлениями, которые делал последний американский лидер, появлявшийся в финской столице. И то, в 1975 году, когда президент Джеральд Форд подписывал многосторонний Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, многие критиковали его за то, что он делает «подачку» СССР. Форд действительно хотел взаимодействия, но он ни на секунду не дал повода усомниться в «ценностях, которым он служит». Просто президент посчитал, что стратегическое сотрудничество с Советским Союзом правам человека поможет больше, чем противостояние, и, «как показала история, он был прав».

Но с Трампом — другое дело. Такое впечатление, что он представляет полное отречение от всех давних принципов и договорённостей. «Жарким летом 2018 года Трамп с распростёртыми объятиями принимал тиранов и авторитаристов», чуть ли не ставил знак равенства между США и «некоторыми худшими режимами на планете» и отстранялся от демократических союзников и общего западного наследия. Кажется, дело идёт к «сдвигу парадигмы», рассуждает автор статьи.

За свою историю США не раз отступались от высоких принципов за свободу и независимость. В 1941 году они объединялись с Иосифом Сталиным, чтобы одержать победу над Гитлером. В 70-е, чтобы сдвинуть в свою сторону равновесие сил в холодной войне, Вашингтон активно налаживал отношения с КНР, где ещё продолжалась затеянная Мао Цзэдуном «культурная революция». Но все эти взаимодействия звучат вполне оправданно с точки зрения значимости конечной цели и даже в плане этики. В конце концов, не за тем ли сам Франклин ездил во Францию?

Но есть и более опасные примеры. Из-за неправильных оценок ситуации, особенно в период холодной войны, Вашингтон неоднократно имел дело с на поверку оказывавшимися авторитарными режимами. Иран, Гватемала, Вьетнам, Камбоджа — примеров немало. И ещё куда более сложный вид взаимодействия с диктаторами — местами подтвердившаяся, а местами провалившаяся теория о том, что подобное сотрудничество может повлечь за собой реформы в авторитарных государствах.

Как бы то ни было, идея о том, что США должны быть освободителями — в ходе интервенций или просто с помощью «мягкой силы», — стала в своём роде компасом американской внешней политики и основой национальной идентичности. Чем бы была Америка без этих основных принципов — трудно представить. Но судя по тому, что происходит в последнее время, такая возможность всё-таки может появиться.

Мысли о том, что США не так уж и невинны, Дональд Трамп выразил ещё в интервью американскому телевидению в 2017 году. Оспаривая то, как ведущий назвал Владимира Путина «убийцей», американский лидер заявил: «Есть много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» К такому же переводу стрелок Трамп прибёг и в комментариях относительно встречи с Ким Чен Ыном: северокорейский лидер, по мнению президента, — «очень талантливый человек», который «делал плохие вещи», как и многие другие люди. Никаких замечаний о правах человека, огромные уступки в виде обещания приостановить учения близ Северной Кореи в обмен на мутные формулировки вроде «работы в направлении полного ядерного разоружения». Встреча с Кимом хуже, чем просто просчёт администрации Трампа: «капитулировав перед тиранией, президент даже не пытался служить национальным интересам», настаивает Сарджент.

Что касается Владимира Путина, здесь стоит признать, что Россия и Северная Корея — абсолютно разные страны. «Одна — жёстокое тоталитарное государство, а вторая — циничная клептократия». По мнению автора статьи, Путин не Сталин, и об этом нужно помнить, потому что неправильные оценки чреваты очередными просчётами. Россия явно не поддерживает «либеральный порядок», и, хотя её поведение может быть понятно с геополитической точки зрения, факт остаётся фактом, её действия в Грузии и на Украине нарушают международное право. Своими сеющими дезинформацию «фабриками интернет-троллей» Путин настраивает американцев друг против друга, а британцев — против ЕС и провоцирует хаос по всему Западу.

И хотя, не в пример Северной Корее, жёсткость режима внутри страны имеет свои границы, современная и далёкая от либерализма Россия представляет «тёмное зеркало американским идеалам» и вероятную модель развития Запада, если ему не удастся исправить свой курс. По словам аналитика, текущее противостояние между Россией и западными странами заключается не в разной идеологии и несовпадении взглядов на развитие общества, как во времена холодной войны, а как раз в том, что Россия «отвергает право, прогресс и даже историю».

И с Кимом, и с Путиным Трамп поставил на равных «врагов демократии» с президентом США и разнёс в пух и прах своих главных союзников, разделяющих с Америкой одни ценности. Мало что говорит о том, что, как и некоторые его предшественники, Трамп настроен на стратегическое сотрудничество с Пхеньяном или Москвой, скажем, с целью сдерживать Китай, или что президент готов заразить своих новых друзей «вирусом демократических реформ». Если, скажем, в условиях биполярного мира взаимодействие с разными режимами было оправдано, то сегодня — нет. Кажется, Трамп изобретает предлоги, чтобы иметь дело с «деспотическими режимами».

Мотивы действующего президента остаются неизвестными. Его биографам, а может, и спецпрокурору Роберту Мюллеру предстоит решать, что именно, надежда, цинизм, стратегия или шантаж, заставили лидера «в столь отчаянной манере» вести переговоры с Кимом и Путиным. Символические действия имеют большое значение в дипломатии, так что то, как Трамп не задумываясь участвует в мероприятиях, принижающих его статус лидера свободного мира, особенно пугает. И что ещё страшнее, неясно, зачем лидер идёт на такие жертвы, чтобы поладить с Кимом и, в особенности, с Путиным.

Президент США оставил старый компас, и это может стать «поворотным моментом» для всей страны. Когда Вашингтон перестанет говорить о своей исключительности и о свободе, Америка перестанет быть Америкой. Если Трамп и дальше будет продолжать в таком духе, США рискуют потерять весь мир и собственную душу, предупреждает автор статьи.