Stern: конфликт с Западом укрепил в россиянах веру в заговоры

67% россиян убеждены, что миром управляют не избранные власти, а тайное правительство, сообщает Stern. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как полагает издание, украинский кризис, допинговый скандал и история с отравлением Скрипалей укрепила в россиянах веру в заговоры и секретные организации.
Сторонники теорий заговора верят в то, что миром управляют не избранные правительства, а «тёмные силы, которые в тайне ото всех дёргают за ниточки», пишет Stern. И как показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, многие россияне входят в число таких людей.
67% опрошенных респондентов верят в тайное мировое правительство, но не могут точно сказать, кто в него входит, продолжает издание. Некоторые считают, что в нём сидят банкиры и магнаты. При этом большинство уверены, что могущественные политики не влияют на него. Только 2% опрошенных считают, что тайное правительство возглавляет российский президент Владимир Путин или его американский коллега Дональд Трамп. 8% россиян, не называя конкретных имён, утверждают, что эту секретную организацию курируют американцы.
Больше всего сторонников теорий заговора серди пожилых граждан России. 74% из тех, кому за 60, считают, что именно тайные власти управляют судьбами человечества. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в это верят только 50%.
Схожий опрос в 2014 году показал другие результаты, напоминает Stern. Тогда «только» 45% россиян сказали, что верят в заговоры и тайное правительство. Возможно, что после «аннексии Крыма» и принятых в связи с этим антироссийских санкций, а также допингового скандала и дипломатического кризиса, связанного с отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери, россияне стали больше склоняться к теориям заговора, предполагает издание.
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