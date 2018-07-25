Independent: большинство американцев поддержало решение Трампа пригласить Путина в Белый дом

Большая часть американцев поддержала намерение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина в Вашингтон, сообщает The Independent, ссылаясь на опрос общественного мнения. При этом, несмотря на то что инициативу Трампа одобрили 87% республиканцев, представитель партии в конгрессе Трей Гауди посоветовал президенту приглашать в Вашингтон всё же «союзников», добавляет издание.

Большинство американцев одобрило решение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина в Белый дом, сообщает журналист The Independent Эмили Шугерман со ссылкой на результаты социологического опроса. Трамп пригласил Путина в Вашингтон сразу после саммита в Хельсинки, который прошёл на прошлой неделе.

Согласно опросу, проведённому газетой The Hill и социологической компанией HarrisX, 60% американцев не одобрили подход Трампа к России по итогам саммита, однако 54% опрошенных поддержали приглашение Путина в Белый дом. Как отмечает автор, в результатах опроса видна большая разница по партийному признаку: 87% республиканцев одобрили приглашение, в то время как лишь 26% демократов высказались аналогичным образом. Результаты опроса похожи на исследование, проведённое компанией Axios, где 79% республиканцев заявили, что они довольны поведением Трампа на саммите, и с ними согласились лишь 7% демократов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что саммит был «большим успехом», и сообщил о том, что он пригласил Путина в Белый дом для «реализации многих вопросов, которые обсуждались». Во вторник президент США также заявил, что он «обеспокоен вмешательством России» в грядущие промежуточные выборы. При этом он добавил, что скорее всего Москва будет «продвигать кандидатов демократов» и что «ни один президент не вёл себя в отношении России так жёстко, как он».

Однако заявления Трампа не сгладили напряжённость в конгрессе: республиканцы убеждены, что Путина нельзя приглашать для выступления, если он приедет в Вашингтон. «То, что мы можем вести переговоры по Сирии и другим вопросам, — это совсем не то же, что приглашение. Я думаю, приглашать стоит наших союзников», — отметил представитель республиканцев Трей Гауди.

Сейчас Владимир Путин должен ответить на приглашение Трампа. Как заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Москва ещё не начала подготовку к подобному визиту, и для глав обоих государств будет много других возможностей для встречи, в том числе на саммите G20 в ноябре. «Вы знаете, какая атмосфера вокруг итогов встречи в Америке, сейчас надо подождать, чтобы пыль осела, а потом можно будет в деловом ключе все эти вопросы обсуждать, но не сейчас», — резюмировал Ушаков.