Американская журналистка: для достижения своих целей Путину достаточно пропаганды, армии и Дональда Трампа

В ближайшее время Россия может усилить попытки расколоть ЕС и ослабить НАТО, уверена американская журналистка Энн Аппельбаум. К таким умозаключениям она пришла, анализируя итоги саммита в Хельсинки и странное поведение Трампа по отношению к Путину. При этом, по мнению журналистки, Европа может не опасаться российского вторжения: для достижения цели Путину достаточно такого инструмента, как президент Трамп.

«Без сомнения, наш президент испытывает слабость к Путину. Я подозреваю, что во время выборов он осознанно принял помощь от российской агентуры и сейчас боится, что это выйдет наружу и его победа будет оспорена. Более того, в бизнесе он, скорее всего, также прибегал к российским деньгам. И сейчас он чувствует, что обязан отблагодарить», — так в интервью Gazeta Wyborcza объясняет поведение Трампа в отношении России и состоявшуюся недавно встречу с Владимиром Путиным американская журналистка Энн Аппельбаум.

Она также считает, что это был странный момент в истории американской политики, ведь в Вашингтоне повсеместно считают, что Трамп себя скомпрометировал. Журналистка уверяет, что нет такого политика, который «не для печати» не скажет, что события в Хельсинки кажутся ему странными и даже позорными. Но не многие республиканцы говорят об этом публично, так как боятся утратить поддержку избирателей.

В беседе с польским изданием Энн Аппельбаум подчёркивает, что сплетни о личном разговоре Путина с Трампом, который длился почти два часа, несомненно, вызывают беспокойство.

При этом журналистка отмечает, что поведение России будет прежним. «Она будет стараться расколоть Европейский союз. В Кремле знают, что ЕС в совокупности сильнее России», — уверяет Аппельбаум и добавляет, что если страны ЕС будут держаться вместе, то они смогут защититься от России в военном и экономическом плане, и тогда им не страшен будет ни российский газовый шантаж, ни российское эмбарго.





«Но, в случае если европейцы будут выступать в качестве отдельных государств, Россия будет в состоянии взять верх над ними всеми. Возможно, Франция и Германия будут для неё равноправными противниками, но Польша или Италия — точно нет», — с сожалением говорит журналистка. По её мнению, именно поэтому Россия на протяжении долгих лет стремится расколоть единство ЕС и его институтов. В связи с этим она поддерживает представителей правого толка в Венгрии, Австрии и Франции, а в Британии — приверженцев брексита. «А сейчас, когда россияне могут использовать президента Америки, они будут повергать ЕС ещё большей атаке. Они также ещё ослабят НАТО», — предупреждает Энн Аппельбаум.

Трамп уже нанёс большой ущерб, отправляя сигналы ещё до встречи с Путиным, что Россия не такая уж плохая и что с российской диктатурой проще говорить, чем с европейскими демократами. Он создал в США группу людей, которые думают именно таким образом, сожалеет она.

Низкий уровень речи Дональда Трампа в Хельсинки Энн Аппельбаум объясняет отсутствием у него квалификации, чтобы быть лидером. Об этом уже говорили во время предвыборной кампании в 2016 году. «Избиратели не прислушались к этим предостережениям. И сейчас он является президентом, а мы должны справляться с фарсом, который он постоянно разыгрывает», — отметила она.

Более того, американская публицистка уверена в том, что в Хельсинки была самая унизительная пресс-конференция в истории, потому что Трамп сделал то, что никогда ни один из президентов США не делал: стоя на сцене рядом с авторитарным лидером, он начал нападать на собственную родину, американские разведывательные службы и ФБР.

Зато благодаря саммиту в Хельсинки Владимир Путин укрепил имидж своей страны, и сейчас он может спокойно сказать россиянам: «Смотрите, президент Америки пришёл ко мне, умоляя о встрече с глазу на глаз! Я сильнее его, наша система более сильная, а Россия — это держава».

«На настоящий момент я не опасаюсь российского вторжения. Путин достигает того, чего хочет, без применения вооружённых сил. Ему достаточно пропаганды, дезинформации и дипломатии. И Дональда Трампа», — уверяет журналистка.

В интервью Gazeta Wyborcza Аппельбаум выразила беспокойство в плане того, что Польша позволит Трампу использовать себя, ведь она не исключает такого варианта событий, в котором нынешний президент может договориться с Варшавой ценой Берлина и остальной Европы, а польское правительство будет праздновать международный триумф. Только в такой ситуации Польша не будет безопасна ни в военном, ни в экономическом плане. «Америка далеко, а Трамп — это капризный человек, который не заслуживает доверия. Если Польша заключит с ним сделку, доверится ему, то она окажется в серой зоне между Европой и Россией», — подвела итог американская журналистка.