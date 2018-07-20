Экс-посол Польши в Москве вступился за Путина с Трампом: они не хотят войны

В отличие от большинства экспертов бывший посол Польши в Москве Станислав Чосек уверен, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, лишённые военной риторики, — это хороший сигнал. При этом на месте лидера России он провёл бы ещё один референдум в Крыму, а на месте президента США — оставил бы войска в Европе, но лишь в целях устрашения.

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в США звучат голоса об измене и необходимости импичмента. «Трамп оказался слабым, а Путин получил то, что хотел», — такие комментарии слышны даже в Польше, пишет портал Na temat. «А меня Трамп не удивил», — отмечает в беседе с журналистом портала бывший посол Польши в Москве Станислав Чосек.

«Даже если не до конца верить этому, я предпочитаю слова о разрядке, сотрудничестве, кооперации, а не о конфронтации, демонстрации мускулов и запугивании сторонами друг друга», — объясняет дипломат. Он считает, что сейчас особенно заметно, что лидеры обеих сторон конфликта не хотят войны.

Чосек убеждён, что ситуация на Украине не урегулируется, если конфликт между Россией и США будет продолжаться: «Две вооружённые до зубов державы не сулят ничего хорошего». Дипломат подчёркивает, что сомнения в политике Трампа могут привести к ужасным последствиям, и желает такого же сильного лидера Америке, какой есть у России. «Путин правит твёрдой рукой и эффективно. Его лидерство не ставится под сомнение внутри страны, а лидерство Трампа — да. И меня это немного пугает», — поделился своим мнением экс-посол Польши. Дипломат предположил, что, возможно, когда лидеры говорили наедине, именно тогда и топали ногами, ведь пресс-конференция — это уже не часть переговоров.

При этом Станислав Чосек заявил, что если бы он был президентом США, то как можно теплее разговаривал бы с россиянами и оставил бы войска в Европе, чтобы они были лишь устрашающим элементом.

«А если бы я был царём России, я бы предложил ещё один референдум по вопросу Крыма. Я бы сказал: пусть он пройдёт под контролем НАТО, ООН и пусть приезжает любой желающий. Я совершенно уверен в результате», — продолжает он.

В завершение беседы экс-посол отметил, что болеет за то, чтобы победили «актёры», которых все видели в Хельсинки, а не зрители, которые, к его большому удивлению, так разозлились.

«Ведь с врагом тоже можно разговаривать», — подытожил он.