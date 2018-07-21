Washington Post: при Трампе Республиканская партия превращается в «инструмент русских»

При Дональде Трампе Республиканская партия стремительно превращается в «инструмент России», так как даже «жалкого подобострастия» американского лидера перед Владимиром Путиным оказалось недостаточно, чтобы осудить его, пишет The Washington Post. Издание объясняет такую метаморфозу тем, что республиканцы не брезгуют любыми средствами, лишь бы не дать демократам прийти к власти, а также боятся потерять поддержку своего электората, преданного «культу Трампа».

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп дал, по крайней мере, некоторым республиканцам повод выразить недовольство по поводу его отношений с Россией. Сначала он провёл перед Владимиром Путиным «жалкий ритуал подобострастия», а затем — встречу с ним с глазу на глаз, проигнорировав по её итогам «многочисленные улики российского нападения» на выборы 2016 года, пишет в колонке для The Washington Post Пол Уолдман.



Затем стало известно о том, что Путин предложил Вашингтону передать России на допрос некоторых граждан США, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола, в обмен на разрешение опросить нескольких российских агентов, «стоящих за кибератаками». Трамп назвал это «невероятным предложением», а Белый дом отказался от рассмотрения этого варианта только после того, как сенат единогласно выступил против.

«Но если не смотреть на скромное число республиканцев, которые говорят, что Трамп немного перегибает палку, то вы увидите совсем другую картину. Правда заключается в том, что вся Республиканская партия движется к тому, чтобы стать инструментом России», — отмечает автор колонки.

Разумеется, в рядах республиканцев найдётся немало людей, о которых этого не скажешь. Однако полную картину увидеть трудно, потому что происходящее выглядит настолько бредово, что зрение затуманивается. Поэтому издание предлагает провести обзор известных на данный момент фактов.

Во-первых, перечисляет газета, в 2016 году предвыборная кампания кандидата в президенты от Республиканской партии с энтузиазмом восприняла предложение помощи от «представителей российского правительства». Саму же кампанию возглавлял человек, имеющий широкие финансовые и личные связи с «кремлёвской марионеткой» на Украине.

Во-вторых, продолжает The Washington Post, несколько членов команды Трампа имели контакты с российским правительством, о которых впоследствии лгали.

В-третьих, в рамках «нападения» на американскую избирательную систему, российская разведка «взломала» серверы Демократической партии. В то же время обнаруженную там информацию республиканцы начали с радостью использовать для продвижения Трампа и укрепления собственных позиций.

В-четвёртых, на фоне опасений о повторении событий 2016 года, республиканцы заблокировали инициативу по укреплению защиты выборных систем.

В-пятых, в рамках кампании по внедрению в Национальную стрелковую ассоциацию, имеющую тесные связи с республиканцами, предполагаемая «российская шпионка» завязала роман с республиканцем, а также посредством личных встреч налаживала связи с его коллегами по партии.

В-шестых, по сравнению с предыдущими годами, в 2016-ом Национальная стрелковая ассоциация серьёзно увеличила финансирование предвыборной кампании. Теперь ФБР ведёт расследование, подозревая, что эти деньги были нелегально получены от России.

В-седьмых, за последние несколько лет правые христиане, которые имеют серьёзное значение для республиканцев, начали сближаться с Путиным. В российском лидере они видят союзника в глобальном столкновении цивилизаций между христианством и исламом.

В-восьмых, канал Fox News, который действует как «пропагандисткая длань» республиканцев, постоянно совершает нападки на «российское расследование» и призывает его свернуть.

В-девятых, самые верные сторонники Трампа начинают говорить, что даже если Россия и «вмешалась» в американские выборы, то это на самом деле хорошо, потому что Трамп в итоге одержал победу.

Последний аргумент пока ещё не пользуется популярностью у ведущих политиков-республиканцев, но в будущем всё может измениться. По мнению The Washington Post, когда Роберт Мюллер закроет своё расследование, никто не удивится, что республиканцы и видные консерваторы скажут, что всё закончилось наилучшим образом, потому что Хиллари Клинтон не стала президентом, и всем нужно просто двигаться дальше.

«Мы может рассуждать о том, по какой именно причине Трамп так сильно хотел стать путинским лакеем — очевидно, что это запутанная история, корни которой уходят на десятилетия в прошлое. Но что насчёт остальной Республиканской партии? Некоторые из них с энтузиазмом отреагировали на аннексию их партии, тогда как другие, очевидно, восприняли её с неохотой… Но в конце концов, они поняли, что так как Трамп покорил сердца республиканского электората, у них не было выбора, кроме как согласиться на это ради выживания», — считает автор статьи.

То же самое, по всей видимости, произойдёт и с Россией. «Если бы им 10 лет назад сказали, что российская разведка организовала многоплановую атаку на американские выборы, они бы заявили, что ответят на неё со всей возможной яростью, перелопатив всё что только можно, чтобы разузнать каждую незначительную деталь, а коллаборационисты понесли бы жестокое наказание… Сейчас же, однако, они бы очень хотели, чтобы все переключили внимание на что-то другое», — уверен автор колонки The Washington Post.



Возможно, они убедили себя, что в недопущении демократов до власти не существует предосудительных тактик и отвратительных союзов. «Или, возможно, они напуганы тем, что их бешеный электорат решит, что они недостаточно преданы культу Трампа. Вне зависимости от причин, они ушли по этой дорожке уже очень далеко и не похоже, чтобы они собирались поворачивать обратно», — резюмирует Пол Уолдман.