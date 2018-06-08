Экс-посол США в СССР: факты за «рашагейтом» говорят лишь о том, что американцы выбрали Трампа сами

Если отвлечься от «русофобской истерии» и посмотреть в лицо фактам, то становится очевидно, что Россия никак не могла единолично организовать победу Дональда Трампа на президентских выборах, утверждает экс-посол США в СССР Джек Мэтлок в The Nation. Раздувая скандал вокруг «российского вмешательства», демократы и поддерживающие их СМИ лишь отвлекают американцев от реальных проблем.

«Тех, кого боги хотят уничтожить, они сперва сводят с ума» — эти строчки, написанные американским поэтом Генри Уодсвортом Лонгфелло и зачастую неверно приписываемые древнегреческому драматургу Еврипиду, часто приходят на ум, когда читаешь последние новости о «рашагейте», пишет в The Nation Джек Мэтлок, служивший послом США в СССР с 1987-го по 1991 год.

Один из многих недавних примеров — редакционная статья The New York Times от 16 февраля под заголовком «Перестаньте спускать всё с рук русским, господин Трамп», в которой Москву критиковали за «вмешательство» в президентские выборы и требовали ввести против неё санкции, чтобы «защитить американскую демократию». «Никогда не думал, что наша, как считается, расстроенная политическая система так слаба, неразвита и неисправна, что неумелые интернет-тролли могут нанести ей ущерб», — комментирует автор.

Но The New York Times не единственное издание, продвигающее историю с «рашагейтом», — большая часть других американских СМИ тоже поддерживает эту линию. В обсуждениях на CNN трудно найти другую тему, если, конечно, где-нибудь не идёт стрельба. Очевидно, что всё больше людей в американском конгрессе и среди журналистов воспринимают утверждение о том, что Россия «вмешалась» в выборы, как факт.

Но что точно известно, на самом деле? Во-первых, точно известно, что «какие-то россияне» платили людям за работу «интернет-троллями», а также приобретали рекламу на Facebook во время и после президентской кампании в 2016 году. При этом эти объявления составляют очень маленькую долю всех коммерческих постов, оплаченных на этой платформе в указанный период.

Во-вторых, достоверно известно, что WikiLeaks были переданы подлинные электронные переписки членов национального комитета Демократической партии. В январе 2017 года американское разведсообщество с уверенностью заявило, что за взломом и передачей писем ресурсу стоят российские хакеры, но доказательств не представило. И даже если это действительно сделал кто-то из России, в конце концов, как указано в докладе разведслужб, переписки подлинные. «Всегда думал, что правда должна давать нам свободу, а не приводить в упадок демократию», — иронизирует посол.

В-третьих, точно известно, что российские власти «создали хитроумную телевизионную службу (RT), которая обеспечивает иностранную аудиторию, включая американскую, развлекательными программами, новостями и, да, пропагандой». Главная задача RT, у которого зрителей в США в несколько раз меньше, чем у Fox News, — «представить Россию в более положительном свете», чем её рисуют в западных СМИ. Как было отмечено в январском докладе американских разведслужб, «оценок влияния российской деятельности этого рода на исход голосования 2016 года не проводилось», но это не помешало многим политикам и журналистам утверждать об обратном, ссылаясь на тот же самый документ.

В-четвёртых, наверняка известно, что многие высокопоставленные российские госслужащие, но далеко не все, говорили о своём предпочтении кандидатуры Трампа. Но в этом мало удивительного, настаивает Джек Мэтлок. В конце концов, экс-госсекретарь и кандидат от демократов Хиллари Клинтон сравнивала Владимира Путина с Гитлером и призывала к более активным военным вмешательствам за границей, в то время как Трамп выступал за попытки наладить отношения с Россией. Здесь не нужны опытные аналитики, чтобы понять, почему многие россияне питали больше симпатии к республиканскому кандидату.

В конце концов, нет никаких доказательств, что российские власти думали, что Трамп победит или что они могут напрямую повлиять на результат выборов. Даже в докладе разведслужб говорится о том, что в Москве, как и много где ещё, считали победу Клинтон решённым делом. Нет никаких доказательств, что деятельность России оказала ощутимое влияние на исход голосования. Вообще-то никто даже не потрудился исследовать этот вопрос, однако, как указано в докладе, действия Москвы не были направлены на манипуляции с подсчётом голосов. И последнее, нет никаких доказательств прямой координации усилий между избирательным штабом Трампа и представителями России. Все обвинения, выдвинутые командой спецпрокурора Роберта Мюллера, касаются не «сговора», а, к примеру, дачи ложных показаний и отмывания денег.

Но самый важный факт, касающийся президентских выборов 2016 года и скрытый в «истерии «рашагейта», по мнению посла, заключается в том, что американцы выбрали Трампа в процессе, прописанном в конституции страны. Американцы сами выбрали себе такую избирательную систему, которая позволяет кандидату с минимальной народной поддержкой становиться президентом. Американцы сами отдали решающее слово меньшинствам, малонаселённым штатам и даже отдельным личностям — они создали такую в итоге не очень-то демократическую систему и поддерживают её.

Конечно, считает экс-дипломат, это не значит, что президентство Дональда Трампа полезно для страны лишь потому, что американцы сами его выбрали. Мэтлок подчёркивает, что сам он за Трампа не голосовал и, по сути, победа республиканского кандидата опасна для США в том виде, в котором они существуют. Но обвинять Россию во «вмешательстве» и нанесении ущерба американской демократии «абсурдно, жалко и стыдно».

«Абсурдно», потому что нет никаких веских причин считать, что действия России повлияли на то, за кого американцы отдавали свои голоса. «Жалко», потому что демократы, очевидно, проиграли выборы, и убеждать кого-то в обратном — это обманывать себя. «Стыдно», потому что это уход от ответственности. Это мешает демократам и тем республиканцам, которые хотят иметь адекватное правительство в Вашингтоне, сконцентрироваться на поиске способов уменьшить угрозу, которую представляет президентство Трампа для политических ценностей и самого будущего существования США. Вместо того чтобы принять факты и искать решения, сторонники «рашагейта» отвлекают внимание от реальных угроз, полагает автор статьи.

Наконец, что важнее всего, раздувать этот скандал «опасно», потому что «делать врага» из другой ядерной державы почти равносильно «политическому безумию». Так же как и отрицать глобальное потепление в долгосрочной перспективе. Только ядерное оружие, особенно в тех объёмах, в которых оно есть у России и США, представляет непосредственную угрозу не просто для самих этих стран или «цивилизации», а для всего человечества.

Когда-то во время своей первой встречи президент Рональд Рейган и генсек Михаил Горбачёв сошлись на том, что «в ядерной войне нельзя победить, а значит, её никогда не надо начинать». Оба считали, что этой «простой и очевидной истины» достаточно, чтобы проложить курс на окончание холодной войны. Только сегодня, кажется, власти России и США игнорируют эту «простую и очевидную истину».

Америке пора отринуть «русофобское безумие» и подтолкнуть президентов Трампа и Путина к возобновлению сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и сокращения арсеналов. И это главный вопрос, на котором должно быть сосредоточено внимание «адекватных правительств и адекватной общественности», уверен автор статьи.