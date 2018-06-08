Экс-посол США в СССР: факты за «рашагейтом» говорят лишь о том, что американцы выбрали Трампа сами

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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СМИ: В России могут увеличить штрафы за нарушение судебного запрета
В Госдуме планируют увеличить до 3 млн рублей размер штрафа за нарушение судебного запрета вести хозяйственную деятельность на потенциально опасных объектах.
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В «Вегасе» объяснили, почему Шипачёву не удалось заиграть в НХЛ
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил, почему на старте сезона-2017/18 «рыцари» приняли решение расстаться с российским нападающим Вадимом Шипачёвым.
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В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
Не менее 11 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Боливии.
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Эксперт рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Галатасараем» в матче ЛЧ
Бывший игрок российского «Локомотива» Заза Джанашия выразил мнение, что команда Юрия Сёмина могла одержать победу над турецким «Галатасараем» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, если бы ей удалось забить хотя бы один мяч в первом тайме встречи.
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Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала выполнение операций в зоне ответственности 6 флота ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС США.
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Источник: пострадавшая в ДТП под Воронежем женщина скончалась в больнице
Женщина, которая пострадала в результате ДТП в Воронежской области, умерла в больнице. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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Фернандеш считает, что «Локомотив» не заслуживал разгромного поражения в матче ЛЧ с «Галатасараем»
Полузащитник российского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
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Сёмин не смог объяснить, почему «Локомотив» провалил старт матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»
Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин не смог объяснить причины провальной игры своих подопечных на старте матча первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который завершился поражением «железнодорожников» со счётом 0:3.
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Альтмайер: транзит газа через Украину должен быть «существенным»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным», сообщает РИА Новости.
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«Ливерпуль» впервые за 57 лет выиграл шесть матчей подряд на старте сезона
Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стала для английского «Ливерпуля» шестой подряд в официальных поединках сезона-2018/19.
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Дима Билан прокомментировал ДТП со своим участием
Российский певец Дима Билан заявил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Москве. Об этом он написал в своём Instagram.
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Сёмин считает, что поражением от «Галатасарая» «Локомотив» заслужил критику в свой адрес
Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что после разгромного поражения от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов команда заслужила критику в свой адрес.
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Главу контрразведки Германии Ханса-Георга Маасена снимут с поста
Руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Маасена снимут с поста.
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Футболист «Локомотива» Идову высказался о причинах поражения команды в матче ЛЧ с «Галатасараем»
Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову высказал мнение о причинах поражения команды от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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На Украине прошли испытания реактивных снарядов
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.
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Миранчук: во время матча с «Галатасараем» от шума на стадионе закладывало уши
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, где подопечные Юрия Сёмина проводили матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».
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Терим заявил, что «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча с «Галатасараем»
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Миранчук — о матче с «Галатасараем»: футболисты «Локомотива» поняли, что такое Лига чемпионов
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
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Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Ford Mustang, которым управлял российский певец Дима Билан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сёмин о разгромном поражении «Локомотива» в ЛЧ: переживём, для нас это будет большим уроком
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Месси установил личный рекорд по количеству мячей со штрафных ударов в календарном году
Мяч в ворота голландского ПСВ в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стал для нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси восьмым в календарном 2018 году, который аргентинцу удалось забить прямым ударом со штрафного.
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Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд
Власти Китая за июль сократили на $7,7 млрд вложения в госдолг Соединённых Штатов.
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Россия проиграла Сербии в матче группового этапа ЧМ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии.
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Месси повторил достижение Рауля, отметившись забитым мячом в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд
Оформив хет-трик в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 с голландским ПСВ, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал всего лишь вторым игроком в истории, которому удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом в 14 последовательных розыгрышах турнира.
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СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области
Следователи организовали проверку в связи со столкновением двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом информирует региональное управление СК России.
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Гол Фирмино на 92-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Английский «Ливерпуль» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Трамп: Россия действует агрессивно и уважает силу
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия «действует агрессивно» и «уважает силу».
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«Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Эксперт оценил слова генерала ВСУ о способности Киева стать «оппонентом» Москвы на Азовском море
Политолог Константин Симонов оценил слова украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
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В Москве рассказали о разработке инновационной стали
В Московском институте стали и сплавов рассказали о разработке инновационной стали «Северкор».
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В Сочи ограничат движение грузовиков с 27 по 30 сентября из-за «Формулы-1»
В Сочи планируют ограничить движение большегрузного транспорта с 06:00 27 сентября до 00:00 30 сентября из-за проведения этапа Гран-при России «Формулы-1». Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».
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Эксперт прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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Движение в Москве частично перекроют из-за фестиваля «Круг света»
Движение в Москве частично перекроют из-за проведения фестиваля «Круг света», сообщает m24 со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
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Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем
Опубликовано видео с места в Воронежской области, где произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого погибли пять человек и 20 пострадали.
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Габулов заявил, что ещё не завершил спортивную карьеру
Российский голкипер Владимир Габулов, расторгший контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге», рассказал о своих планах на будущее.
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СМИ: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
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В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека
В Башкирии в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона.
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WSJ: США требуют от двух СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами
Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
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Месси стал первым футболистом, оформившим восемь хет-триков в Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, оформившим восемь хет-триков в матчах турнира.
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В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников с 19 по 24 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
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В Москве рассказали о ходе строительства новых станций метро
Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ходе строительства новых станций метрополитена.
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Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».
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СМИ: При взрыве пиротехники в страйкбольном клубе в Екатеринбурге пострадал человек
На складе в промзоне на улице Гаршина в Екатеринбурге произошёл взрыв, в результате чего пострадал один человек, передаёт URA.RU.
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МЧС подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусами под Воронежем
Пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, заявили в МЧС России.
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Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира
Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира.
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Астронавт NASA рассказала о музыкальном вечере на МКС
Экипаж Международной космической станции устроил музыкальный вечер, рассказала во время видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
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Слуцкий заявил, что не стал бы ставить на победу ЦСКА в матче ЛЧ с «Викторией»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», высказал мнение о предстоящем матче армейцев с чешской «Викторией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Трамп: у США нет планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
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Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем
Число погибших в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.