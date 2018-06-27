1+1: украинцы не хотят видеть Порошенко следующим президентом

Согласно данным социологического опроса, проведённого группой «Рейтинг», на первом месте в гонке за президентское кресло на Украине находится Юлия Тимошенко. Как передаёт «1+1», действующий президент Пётр Порошенко находится на пятом месте, которое он делит с Олегом Ляшко и музыкантом Святославом Вакарчуком.
Девять месяцев до президентских выборов. Социологи констатируют, лидеры гонки почти не изменились. По опросам социологической группы «Рейтинг», проведённым в июне, на первом месте остаётся Юлия Тимошенко, у неё почти 16 процентов. Её ближайший конкурент — бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Также в тройке — лидер оппозиционного блока Юрий Бойко.
Действующий президент уступил комику Зеленскому и делит пятое место с Олегом Ляшко и Святославом Вакарчуком.
Отрыв в рейтинге настолько незначительный, что фактически каждый из них может попасть во второй тур с Юлией Тимошенко.
Также Порошенко ухудшил свой рекордный антирейтинг. Больше половины опрошенных заявляют, что не проголосуют за него ни в коем случае. В пятёрке лидеров недоверия находится и Юлия Тимошенко. Ей сегодня говорят «нет» 21 процент избирателей.
Больше всего от будущего президента украинцы ждут, что он найдёт способ завершить войну.
АЛЕКСЕЙ АНТИПОВИЧ, руководитель социологической группы «Рейтинг»: В первую очередь, украинцы ожидают от будущего президента решения вопроса войны на Востоке Украины. Во вторую очередь — борьбы с коррупцией. В третью очередь — возрождения промышленности. Так же, давайте будем читать между строк, речь идет про зарплаты, возможность заработать.
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