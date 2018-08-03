Independent: в опросе среди консерваторов Джонсон вышел в фавориты на пост премьер-министра

В опросе, проведённом Консервативной партией Великобритании, Борис Джонсон стал фаворитом на должность следующего премьер-министра страны, сообщает The Independent. Как отмечает издание, перспективы бывшего министра иностранных дел Великобритании улучшились после того, как он демонстративно покинул свой пост в знак протеста против подхода Терезы Мэй к брекситу.

В опросе, проведённом Консервативной партией Великобритании, Борис Джонсон стал фаворитом на должность следующего премьер-министра страны, сообщает The Independent.

Бывший министр иностранных дел Великобритании набрал 29% голосов и обогнал на 10% своего ближайшего соперника — министра внутренних дел Саджида Джавида.

Ярый евроскептик и рядовой член парламента Джейкоб Рис-Мог получил 13% голосов, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув — 7%. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис и новый министр иностранных дел Джереми Хант оба набрали около 4% голосов.

В прошлом месяце Джонсон, как отмечает издание, занимал пятую позицию в списке претендентов на пост лидера Консервативной партии, однако его перспективы улучшились после того, как он демонстративно покинул пост главы МИД в знак протеста против подхода Терезы Мэй к брекситу.

Впервые с 2016 года сторонник брексита занял первую строчку в ежемесячном опросе влиятельного сайта.

В прошлом месяце Тереза Мэй, как напоминает The Independent, попыталась объединить «конфликтующее правительство» вокруг плана по брекситу на встрече в своей резиденции Чекерс.

Однако «хрупкому мирному процессу» пришёл конец, когда Дэвид Дэвис и Борис Джонсон подали в отставку, заявив, что они не могут поддержать предложения премьер-министра.

В своём заявлении об отставке Джонсон предупредил, что «мечта о брексите умирает», а планы Терезы Мэй сделают Великобританию «колонией» Евросоюза.

Затем Джонсон выступил с обличительной речью в палате общин, где назвал планы Терезы Мэй «демократической катастрофой», которая повергнет Великобританию в «бесконечное безысходное прозябание» после выхода из ЕС.

Джонсон также ясно дал понять, что с ним всё ещё нужно считаться, и отметил: «ещё не поздно спасти брексит».

Другой опрос на сайте ConservativeHome показал, что 45% консерваторов хотели бы, чтобы Мэй подала в отставку прямо сейчас, пишет The Independent.