Фарадж: Борис Джонсон правильно сделал, что подал в отставку, — теперь он может стать премьером

План Терезы Мэй, предусматривающий неполный выход Великобритании из структур Евросоюза, является предательством волеизъявления британских избирателей, заявил в эфире Fox News один из вдохновителей брексита Найджел Фарадж. По его прогнозам, в ближайшие недели Мэй лишится должности премьер-министра, а её преемником может стать бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

С нами на связи Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства, бывший депутат Европарламента, а теперь комментатор Fox News. Рада, что сегодня вечером вы с нами, Найджел!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Спасибо.



Ну и ну! К чему же всё идёт?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Всё очень просто: мы, британцы, провели референдум, чтобы определить своё будущее. Мы проголосовали за то, чтобы выйти из Европейского союза, из его суда, из его законодательного процесса. За то, чтобы вернуть себе контроль над своими границами и деньгами. Просто-напросто.



Но этот премьер-министр, Тереза Мэй — кстати, голосовавшая на референдуме за то, чтобы остаться (в ЕС. — ИноТВ), — представила план… Это было в пятницу в Чекерсе, летней резиденции премьер-министров. И, согласно этому плану, мы, по сути, остаёмся частью многих структур Евросоюза, в том числе таможенного союза и законодательного процесса.



Всё это значило бы, что мы принимаем правила извне, не имея права голоса. Вероятно, это помешало бы нам заключить торговое соглашение с Америкой и другими странами. И это, Марта, не что иное, как полнейшее предательство волеизъявления народа на этом референдуме и парламентских выборах.



А Борис Джонсон… Борис Джонсон молчал двое суток. Думаю, теперь он осознал, куда дует ветер. И правильно сделал, что подал в отставку.



Ясно. Так куда же дует ветер? Терезу Мэй скинут, или она вернётся к той позиции, которая ближе вам и Борису Джонсону? Вы говорили по радио, что вернётесь (в политику. — ИноТВ) — это правда? Вы снова возглавите Партию независимости и попытаетесь сами стать премьером?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Знаете, я ведь был бизнесменом, политикой я стал заниматься из-за этого европейского вопроса. Потому что я хотел, чтобы у нас была независимая, свободная, суверенная демократическая страна. Я 25 лет боролся за этот референдум и за этот результат. И если они намерены всё это слить, я вернусь и буду бороться с ними — ещё энергичнее, чем в прошлый раз.



Лично я полагаю, что премьер-министр уйдёт через две недели. И тогда у нас будет шанс, что новый премьер-министр, новый лидер Консервативной партии оправдает доверие 17,4 миллиона избирателей, проголосовавших за выход (из ЕС. — ИноТВ) во время величайшего демократического акта в истории моих островов.



То есть вы считаете, что есть политическая воля на то, чтобы скинуть её, вынести вотум недоверия через две недели? Что же произойдёт… В среду вечером приезжает президент Трамп, в четверг он должен встретиться с Терезой Мэй и королевой. В ближайшие дни ему придётся иметь дело с Соединённым Королевством — каким оно будет?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Думаю, президент Трамп будет очень раздосадован. Он верит в брексит — я-то знаю, я говорил с ним об этом. Он верит в национальные государства, а не в эти новые глобалистские наднациональные структуры.



И президент будет в ярости — разве не так? — из-за того что Тереза Мэй хочет связать нас узами, которые помешают нам заключить правильную американо-британскую сделку. Могу предположить, что в Великобритании президент Трамп выступит с довольно жёсткими заявлениями. И правильно сделает!



Если, как вы говорите, её (Мэй. — ИноТВ) скинут через две недели, кто придёт ей на смену?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Ну, Борис Джонсон, конечно, будет видеть в этой роли себя. Есть у консерваторов такая старая поговорка: «Фаворит редко выигрывает». Но есть «тёмная лошадка» — некий Джейкоб Рис-Могг. Американским зрителям он напомнит, скорее, английского помещика XVIII века. Он очень старомоден, очень обаятелен, но также очень искренен. Я бы сказал, Борис или Джейкоб Рис-Могг. Один из этих двоих победит.



Ясно. Хочу задать вам короткий вопрос. Скоро мы прилетим в Лондон, и там я с вами встречусь. Эта надувная фигура, которую мэр Лондона Садик Хан разрешил запустить в небо над вашим городом во время визита президента, в знак протеста… Что вы думаете об этом?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Это оскорбление. Что бы Садик Хан ни думал о президенте Трампе, он не должен ставить эту личную вражду выше того факта, что президент Трамп, нравится он вам или нет, — лидер крупнейшей и важнейшей страны в мире! И я не могу себе представить, чтобы ещё какой-то город мира запустил оскорбительную надувную фигуру президента над своим парламентом в день его визита. Садик Хан — это просто позорище!



Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.