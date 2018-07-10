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Welt: брексит завёл Великобританию в «тупик истории»

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Нынешний спор британских политиков по поводу брексита — не просто борьба за линию переговоров с ЕС, а «жизненно важная дилемма» Великобритании в отношении референдума, заведшего её в «тупик истории», пишет Die Welt. По словам министра иностранных дел Германии Хорста Зеехофера, Еврокомиссия должна быть готова на компромиссы с британцами, однако решающее значение имеет политическая воля самого Лондона, добавляет издание.
Welt: брексит завёл Великобританию в «тупик истории»
Reuters
За спором о политическом курсе Терезы Мэй в отношении брексита стоит нечто большее, чем борьба за линию переговоров с Брюсселем, речь идёт о «жизненно важной дилемме» Великобритании, которая после референдума 2016 года оказалась в «тупике истории», пишет журналист Die Welt Томас Килингер.
 
Не только кабинет министров, но и всё британское общество расколото в связи с неопределённым результатом референдума. Тереза Мэй была на стороне тех, кто выступал на сохранение членства Лондона в ЕС, а сейчас она должна выражать позицию по брекситу, что изначально отягощает её работу. Небольшим облегчением для неё стала добровольная отставка двух высокопоставленных чиновников, которые были противниками компромисса с Брюсселем. Как известно, и Дэвис, и Джонсон считают дальнейшие уступки ЕС в брексите «предательством британских интересов».
 
В настоящее время речь идёт не о «жёстком», а о «мягком» брексите. Однако это ещё не гарантирует, что весь процесс в итоге не провалится. Министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Еврокомиссия должна «более заботливо относиться к британцам» и быть готовой к компромиссам с ней. «Это благородное намерение... однако главная проблема сегодня заключается в Лондоне, в том, в каком направлении хочет двигаться политическая элита», — резюмирует автор Die Welt.
 

 

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Die Welt Германия Европа
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брексит Великобритания ЕС Тереза Мэй
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