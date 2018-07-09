СNN: отставка Бориса Джонсона ставит Британию на грань политического кризиса

Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании, сообщает CNN. По словам корреспондента телеканала, министр иностранных дел таким образом выразил протест против предложенных Терезой Мей условий выхода Великобритании из Евросоюза. Как отмечает канал, отставка Джонсона может повлечь за собой череду уходов других идеологов брексита и стать предвестником политического кризиса в стране.

Мы отвлечёмся от ситуации в Таиланде. Через несколько минут мы к ней вернёмся. Но я должна сообщить вам срочные новости из Соединённого Королевства. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон подал в отставку. Давайте отправимся прямиком на Даунинг-стрит к десятому дому. С нами на прямой связи корреспондент CNN Ник Робертсон. Что нам известно? Это произошло буквально несколько минут назад?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Именно так, Робин. Новость, что называется, с пылу с жару. Примечательно, что от премьер-министра ничего не слышно. Ожидалось, что примерно в это время премьер-министр покинет Даунинг-стрит, чтобы кратко изложить парламенту суть договора о последующих шагах брексита, по которому, как ей казалось, она добилась согласия с остальными членами кабинета во время уединённой встречи в загородной резиденции «Чекерс» в прошлую пятницу.

Этим утром или вчера поздно вечером Дэвид Дэвис, министр по вопросам брексита, подал в отставку. Встал вопрос: последует ли кто-то его примеру? И его парламентский заместитель ушёл вместе с ним.

И люди ждали, каким образом Борис Джонсон и некоторые другие ключевые влиятельные сторонники брексита, те, кто продвигает жёсткий вариант брексита… Уходя со своего поста, Дэвис раскритиковал премьер-министра, утверждая, что она больше не может добиться жёсткого выхода из ЕС, в результате чего Британия будет вести переговоры со слабых позиций, что у правительства не будет той власти, которая, как обещала Мэй, у него появится вследствие брексита.

Поэтому отставка Бориса Джонсона стала двойным сокрушительным ударом, но она наделает гораздо больше шума, чем удар, нанесённый отставкой Дэвида Дэвиса. Почему? Потому что Борис Джонсон является крупной фигурой в оппозиции Терезе Мэй, тому курсу, которая она проводит в отношении брексита. Он фигура, которая, весьма вероятно, сможет своим уходом вслед за Дэвидом Дэвисом задать импульс, потянув за собой членов парламента, членов кабинета министров.

И потенциально его уход может привести к тому, что премьер-министру Терезе Мэй выдвинут вотум недоверия. Для этого потребуется 48 голосов. Парламентский комитет Консервативной партии потенциально сможет вынести на голосование вотум недоверия премьер-министру.

Всё это поставит под большой вопрос курс, которым следует брексит. Речь идёт не только о будущем руководстве страны, но и о возможном проведении всеобщих выборов. Ничего из этого пока не происходит. Но это тот звук, который раздаётся вокруг отставки Бориса Джонсона. Поглядим, что из этого выйдет. Но это будет беспокоить многих членов Консервативной партии Терезы Мэй.

Ясно, что отсюда многое вытекает. Тогда можно ли сказать, что это игры власти, ход со стороны Бориса Джонсона с целью улучшения собственного положения? Ведь мы знаем, что у него есть амбиции. Может быть, дело скорее в этом, а не в брексите? Или вы действительно полагаете, что в кабинете существует серьёзный внутренний раскол по поводу того, какое направление брексита выбрать?

НИК РОБЕРТСОН: Вы правы, Робин, обычно всё не так просто. На кону множество вопросов. Один из них — это такой внутренний британский вопрос: недавнее голосование в парламенте о строительстве третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Какое отношение это имеет к теме нашего разговора, к брекситу? Дело в том, что это впрямую затрагивает избирательный округ Бориса Джонсона. Он объявил, что проголосует против строительства третьей полосы в Хитроу. Но в день голосования его внезапно отправили в Афганистан для встречи с афганскими чиновниками низкого ранга, чтобы он не смог принять участие в голосовании. В конечном итоге он не проголосовал, как обещал, чем подпортил себе репутацию.

И вот теперь он снова оказался в ситуации, когда его репутация под вопросом. Если Дэвид Дэвис подал в отставку, сможет ли Борис Джонсон сохранить свою репутацию, после его заявлений — причём в довольно резких выражениях — о том, насколько плох вариант брексита, представленный Терезой Мей парламенту в пятницу в «Честерс».

Он сказал, что предлагать это народу, всё равно что… я не буду употреблять слово, которое он употребил, но оно было очень выразительным и ясно давало понять, что ему не нравится то, что предлагает Мей. А потом в течение всех выходных от Бориса Джонсона ничего не было слышно, что заставило задаваться вопросом о том, в какую сторону он намерен двигаться. Может, сейчас как раз наступает момент, за которым последуют отставки других ключевых фигур движения в поддержку брексита?

Один из видных парламентариев Джейкоб Рис-Могг ранее сегодня дал понять, что такой момент ещё не настал. Изменит ли он своё мнение? Ведь мы знаем, что политики всегда чувствуют, куда ветер дует, и при первом удобном случае разворачиваются в его направлении. Это ли сейчас сделал Борис Джонсон? Последуют ли остальные его примеру? Вот в чём сейчас главный вопрос.

И ещё один важный вопрос в том, насколько уязвима Тереза Мей: находится ли её правительство и кабинет в процессе распада или же она сможет сохранить его. Оставайтесь с нами и с Ником Робертсоном.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.



