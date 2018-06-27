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Daily Telegraph: английских фанатов накажут за кричалки про брексит

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Во время матчей чемпионата мира по футболу болельщикам запрещено скандировать оскорбительные или политические лозунги, напомнили в ФИФА. А в четверг команда Англии встречается со сборной Бельгии, и комментаторы опасаются, что английские фанаты не сдержат своей неприязни к ЕС, чем навлекут немилость ФИФА на свою страну, пишет Daily Telegraph.
Daily Telegraph: английских фанатов накажут за кричалки про брексит
Reuters

Англия может понести наказание, если во время матча против Бельгии её фанаты станут скандировать кричалки в поддержку брексита, сообщают журналисты спортивного раздела Daily Telegraph. Эту информацию подтвердили в ФИФА. Дело в том, что подобные лозунги могут нарушить запрет на оскорбительные или политические слоганы, слова и звуки на стадионах, отмечается в статье.

В четверг состоится первая встреча между командами Англии и Бельгии с тех пор, как жители Великобритании  проголосовали за выход из Европейского союза. За тем референдумом последовали трудные переговоры между Лондоном и Брюсселем. Учитывая то, что Брюссель считается аналогом столицы Европейского союза, грядущая игра может стать чем-то вроде «дерби по брекситу», отмечает автор статьи.

Английские фанаты, которые выступают за выход из ЕС, открыто высказывали свои намерения проголосовать в пользу брексита во время чемпионата Европы в 2016 году. Они скандировали соответствующие лозунги во время столкновений в Марселе, за что их чуть не заставили покинуть место проведения соревнования.

Пока что никаких подобных лозунгов на чемпионате мира слышно не было, отмечает автор статьи, но игра с командой члена Евросоюза у Англии ещё впереди. К тому же поведение английских болельщиков уже вызвало волну возмущения, когда в одном из баров они распевали антисемитские песни и показывали нацистские жесты. Из-за этого одному из фанатов на пять лет запретили посещать игры. Футбольная ассоциация Англии назвала их поведение «позорным» и отметила, что оно не соответствует ценностям большинства английских болельщиков.

В марте этой ассоциации пришлось оправдываться за английских болельщиков, которые в матче против Германии стали распевать антинемецкие песни и показывать нацистское приветствие, напоминает Daily Telegraph.

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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