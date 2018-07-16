Telegraph: однопартийцы-консерваторы хотят сорвать план Мэй по торговому компромиссу с ЕС

«Если Мэй хочет гражданской войны в Консервативной партии, именно это и произойдёт», — поговаривают британские парламентарии-евроскептики. Как сообщает The Daily Telegraph, самые ярые борцы за брексит объединились в одном интернет-чате, чтобы координировать свои усилия и с помощью парламентских голосований расстроить слишком мягкие планы Мэй на выход из ЕС.

Более 100 евроскептиков правящей в Великобритании Консервативной партии, или тори, создали собственную группу в сервисе WhatsApp и пытаются расстроить планы премьер-министра Терезы Мэй по брекситу, сообщает The Daily Telegraph.

В ближайшее время парламентариям предстоит проголосовать за поправки к таможенному законодательству, которые ужесточают торговые отношения с ЕС и могут полностью расстроить план Терезы Мэй, получивший название Chequers. Этот проект касается вопросов торговли между Великобританией и ЕС после брексита и в глазах премьер-министра представляет собой компромисс для обеих сторон. В то время как Мэй хочет создать зону свободной торговли с Европой, её оппоненты призывают Лондон занять более жёсткую позицию.

В своём чате, который возглавляет бывший министр по вопросам брексита Стив Бейкер, парламентарии пытаются скоординировать тактику на предстоящем голосовании против Мэй. По мнению издания, это может стать для премьера «худшим кошмаром», в котором сплелись недовольство рядовых членов общества и организованная работа партийных умов вроде Бейкера, который был одним из тех, кто изначально вынудил предшественника Мэй Дэвида Кэмерона проводить референдум по выходу из ЕС.

Как рассказали газете её источники среди евроскептиков, группа активно разрабатывает стратегию голосования тори, против которой не смогут ничего сделать даже парламентские организаторы, контролирующие весь процесс. «Если она хочет начать гражданскую войну в Консервативной партии, именно это и произойдёт»,— прокомментировал неназванный евроскептик. По данным The Daily Telegraph, инструкции в упомянутом чате касаются не только Chequers, но и «всех других инициатив, которые необходимо сорвать».

В чате, снимки отрывков из которого публикует издание, Бейкер призывает единомышленников действовать быстро и совместными усилиями голосовать за необходимые поправки.