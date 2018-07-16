SudOuest подсчитала все протокольные «проколы» Трампа в Туманном Альбионе

Визит президента США в Великобританию не обошёлся без неловких моментов, пишет SudOuest. Трамп не только допустил бестактность, раскритиковав стратегию Терезы Мэй по брекситу, но также заставил ждать королеву Елизавету II и попозировал в кресле Уинстона Черчилля.

Хотя Лондон «расстелил перед Дональдом Трампом красную дорожку» в надежде достичь торгового соглашения с США, визит американского президента не смог обойтись без неловкостей, осложнений и полемики. И всего этого хватило, чтобы спровоцировать ярость властей под конец четырёхдневного пребывания в Великобритании, пишет SudOuest.

Всё началось ещё в четверг, когда Дональд Трамп допустил бестактность, раскритиковав стратегию Терезы Мэй по брекситу. В шокирующем интервью изданию The Sun Трамп признался, что желание Лондона сохранять близкие отношения с Евросоюзом «могут убить» возможность заключить соглашение о свободной торговле с США. В интервью изданию Трамп также не очень любезно высказывался в адрес Терезы Мэй. Так, например, он отметил, что лично он устроил бы брексит «совсем по-другому». Он «забил последний гвоздь в крышку гроба», заявив, что из бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона может получиться «великий премьер-министр».

Полемика уже начала было разгораться, когда на следующий день американский президент решил всё же сбавить обороты. «Что бы вы ни делали, мне это подходит», — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании, выразив намерение достичь «замечательного» соглашения с Лондоном. Он также назвал Терезу Мэй «очень хорошей участницей переговоров, очень жёсткой, умной и решительной», утверждает издание.

Президент США также нарушил королевский протокол, сделав достоянием общественности свой личный разговор с королевой Елизаветой II. «Она сказала — и она права, — что это очень сложная проблема, я думаю, что никто не представлял себе, насколько это трудно», — отметил Трамп в интервью изданию The Daily Mail.

Это не единственный промах, который допустил Дональд Трамп во время своей встречи с королевой, которая удостоила его чести, пригласив на чашку чая. В тот момент, когда Трамп должен был проходить мимо почётного караула, он встал перед королевой, которой пришлось показывать ему, куда идти. Кроме того, Дональд Трамп заставил 92-летнюю королеву Елизавету II ждать 15 минут, в чём британцы увидели неуважительное отношение.

Британское издание The Daily Mirror также возмутила фотография, на которой Дональд Трамп сидит в кресле Уинстона Черчилля. Издание поместило фотографию на первую полосу со словами: «Как вы смеете».

«Вы оскорбляете нашу страну, нападаете на нашу систему здравоохранения, ставите в неловкое положение нашу королеву, подрываете наши «особенные отношения», унижаете нашего премьер-министра… а затем вы с самодовольным видом позируете в кресле Уинстона Черчилля», — цитирует SudOuest первую полосу The Daily Telegraph.