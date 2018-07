Sunday Times: Мэй встретит Трампа плейлистом из его любимых песен

Во время визита Дональда Трампа в Великобританию Тереза Мэй попробует очаровать президента США «золотыми хитами» Барри Уайта, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и других исполнителей, сообщает The Sunday Times. Как отмечает издание, необходимость начать с правильной ноты визит, который определённо будет сопровождаться огромными митингами, заставила британских чиновников приложить невероятные усилия, чтобы узнать музыкальные предпочтения Трампа.

Французы уже пытались добиться расположения Дональда Трампа при помощи Daft Punk, теперь настал черёд Терезы Мэй. На этой неделе во время визита президента США в Великобританию она попробует очаровать его «золотыми хитами», среди которых песня Барри Уайта «You’re the First, the Last, My Everything», сообщает The Sunday Times.

Пока что неясно, будет ли Мэй исполнять под оркестровую аранжировку одну из самых популярных песен Уайта, однако в тексте присутствуют следующие слова: «Ты моё солнце, моя луна, моя путеводная звезда / Моё волшебство — вот, кто ты».

Плейлист, составленный для обеда президента США с премьер-министром Великобритании в Бленхеймском дворце в четверг, включает в себя хиты стран по обе стороны Атлантики, некоторые из которых достаточно открыто напоминают о том, что Великобритания по-прежнему ценит особые отношения между Вашингтоном и Лондоном.

Помимо Барри Уайта, оркестр сыграет хит Gerry & Pacemakers «You’ll Never Walk Alone» и «Can’t Help Falling in Love» Элвиса Пресли. Саундтрек из фильма «Только для твоих глаз» о Джеймсе Бонде и «Bittersweet Symphony» группы The Verve также включены в плейлист.

Как отмечает издание, необходимость начать с правильной ноты визит, который определённо будет сопровождаться огромными митингами, заставила британских чиновников приложить невероятные усилия, чтобы узнать музыкальные предпочтения Трампа.

Во время своего визита в Париж в прошлом году по случаю Дня взятия Бастилии американский президент сидел на Елисейских полях с каменным лицом, когда французский военный оркестр играл смесь хитов Daft Punk. Трампа больше впечатлил парад военной техники, отмечает издание.

В Большом дворе Бленхеймского дворца Трампа и его супругу Меланию будут встречать фанфары. Композиция под названием «Hands Through the Sea» была специально написана по этому случаю майором Крэйгом Халлеттом.

Внутри дворца Трампа встретят Тереза Мэй, члены правительства и более 150 руководителей бизнеса. Обед будет проходить под некоторые из любимых композиций Трампа, утверждает британское издание.

В плейлисте, подготовленном для визита, также значится тема из мюзикла «Cats» Эндрю Ллойд Уэбера, «My Way» Фрэнка Синатры — песня, которую Трамп, будучи уже президентом, выбрал для первого танца со своей супругой на балу в честь инаугурации, — а также тема из фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

Оркестр будет играть не только поп-хиты, но и классические произведения: отрывки из симфонии «Из иного света» Дворжака, балладу Леонарда Бернстайна «Tonight» из мюзикла «Вестсайдская история», а также «Прибытие королевы Шебы» Георга Фридриха Генделя, которую часто исполняют на свадьбах.

Среди песен, которые вряд ли прозвучат, будет «I Want to Hold Your Hand» группы The Beatles — слишком болезненное напоминание о визите Терезы Мэй в Белый дом в прошлом году, когда её высмеяли за то, что она держала за руку Трампа, и «We Are Never Ever Getting Back Together» певицы Тэйлор Свифт, иронизирует The Sunday Times.