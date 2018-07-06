Daily Mail: Лондон встретит американского президента надувным «Малышом Трампом»

Мэр Лондона дал разрешение на запуск над британским парламентом шестиметрового воздушного шара в виде ребёнка, похожего на Дональда Трампа, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, таким образом британцы хотят выразить протест против действий и заявлений американского президента. Шар поднимется в воздух в день официального визита Трампа в Лондон.
Во время визита Дональда Трампа в Великобританию, который состоится на будущей неделе, над британским парламентом будет висеть огромный воздушный шар с изображением Дональда Трампа в виде злого оранжевого младенца, пишет Daily Mail.
Мэр Лондона выдал разрешение на запуск шестиметрового воздушного шара, получившего название «Малыш Трамп». 13 июля он на протяжении двух часов будет висеть над Парламентской площадью. Как отмечает издание, эта «выходка» может обострить отношения между двумя странами. При этом Трамп и мэр Лондона неоднократно расходились во мнениях по поводу терроризма и мусульманского сообщества в Лондоне.
Как ожидается, визит Трампа будет сопровождаться крупными протестами в Лондоне. При этом за те три дня, что он там пробудет, у него намечен ужин с бизнесменами, встреча с королевой и переговоры с Терезой Мэй. Также, как ожидается, Трамп захочет поиграть в гольф в Шотландии. Программа американского президента построена таким образом, чтобы он поменьше был в Лондоне и не видел протестов. В прошлом году именно из-за опасений демонстраций он отменил свою поездку, пишет автор статьи.
На протестах под лозунгом «Остановите Трампа» ожидается порядка 50 тыс. человек. А на запуск шара деньги собирались через краудфандинг — и удалось набрать ₤17 тыс. В сопроводительном сообщении к этой заявке говорилось: «Если мы сможем высмеять Дональда с небес, куда бы он ни отправился, ему в кошмарах будет являться «Малыш Трамп». Поддержали петицию с просьбой разрешить запуск шара больше 10 тыс. человек.
Но протесты — не единственное, что омрачает грядущий визит, отмечает автор статьи. Так, на встречу с Трампом были приглашены около 150 бизнесменов, но некоторые из них приглашение отклонили, отмечает Daily Mail.
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