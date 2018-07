MSNBC: автор книг о Гарри Поттере высмеяла Трампа в Twitter

Прежде чем опубликовать очередное заявление в Twitter, Дональд Трамп забывает исправить ошибки, констатирует MSNBC. По мнению ведущего, президентские опечатки порой выглядят комично. А назвав себя автором многочисленных бестселлеров, Трамп вызвал бурю сарказма у знаменитой британской писательницы Джоан Роулинг.

«Разве это не парадоксально? Готовлюсь отстаивать Торговые интересы нашей страны на G7 в Канаде, — да, «торговые» с большой буквы, — потом в Сингапур на встречу с Северной Кореей по Ядерной проблеме…».



«Роберт Де Ниро, индивид с очень низким IQ, на съёмках слишком часто получал по голове от настоящих боксёров», — «слишком» написано с ошибкой.



«Россия по-прежнему заявляет, что не имеет отношения к Вмешательству в наши Выборы». «Вмешательство» с большой буквы.



Вы, наверное, уже догадались, что в завершение сегодняшнего выпуска мы поговорим о заявлениях президента в Twitter. Опечатки бывают у всех нас, и у меня в частности. Этому президенту мог бы быть полезен совет, который слышал любой журналист: «Каждому нужен редактор».



В одном мартовском твите, опубликованном рано утром, а впоследствии удалённом, было две ошибки в первых четырёх словах. Через 25 минут последовала корректура: «Алек Болдуин», а не «Алекс Болдуин», и dying («умирающий») через y.



Но другие ошибки Трампа в Twitter остаются без исправлений. Возьмём, к примеру, этот твит об угрозе со стороны ядерной Северной Кореи. Missile («ракета») на самом деле пишется так, а в слове stopped («прекратились») обычно две буквы p.



Повторюсь, ошибки бывают у всех. Но сегодняшняя опечатка президента в Twitter была особенно забавной, и это не осталось незамеченным. В 17:19 по Восточному времени @realDonaldTrump твитнул, цитирую: «Я написал много бестселлеров и в какой-то степени горжусь своей способностью писать, но стоит отметить, что фейковые СМИ постоянно вчитываются в мои твиты в поисках ошибки. Я пишу некоторые слова с большой буквы, только чтобы сделать на них акцент, а не потому, что они так пишутся!»



Оставим в покое большие буквы. Как заметили ребята из Merriam-Webster, «вчитываться», то есть внимательно читать, пишется так: pore over. А pour over — это способ приготовления дорогого кофе. Кстати, они добавили сюда и comb over, что значит: «зачёсывать волосы с висков, чтобы прикрыть лысину».



Других, однако, возмутило заявление президента о том, что он написал много бестселлеров. В частности, это возмутило Джоан К. Роулинг, автора серии книг о мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер — вы, наверное, в курсе. Вот её твиты. Роулинг даже отметила, что Тони Шварц, написавший за Трампа «Искусство заключать сделки», рассказал всё СМИ! Шварц утверждает, что за два года до публикации между ним и Трампом произошёл следующий разговор. Шварц вспоминает, как сказал ему: «На вашем месте я бы написал книгу под названием «Искусство заключать сделки». Это то, что заинтересовало бы людей». «Вы правы, — согласился Трамп. — Хотите её написать?»



Сегодняшний твит президент откорректировал, написав pore правильно.



Дата выхода в эфир 03 июля 2018 года.