Нобелевский лауреат: феминизм — «самый решительный враг» литературы

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WSJ: американский СПГ выведет Европу с энергетической орбиты Москвы Wall Street Journal
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СМИ: «Ливерпуль» может приобрести футболиста «Арсенала» Рэмзи
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи может стать игроком «Ливерпуля».
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В Британии намерены ввести новый налог для иностранцев на покупку недвижимости
Правительство Великобритании планирует ввести дополнительный налог на покупку недвижимости для иностранцев. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй в интервью The Sunday Times.
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В Польше заявили о важности Украины для Запада из-за роста влияния Китая
Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая в мировой торговле.
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Джикия: я не был готов к чемпионату мира, поэтому к решению Черчесова отнёсся с пониманием
Защитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отнёсся с пониманием к своему невызову в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.
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В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в одном из клубов
В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в клубе «Корица», сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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Число пострадавших при тайфуне в Японии превысило 60
По меньшей мере 63 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна «Трами» на юге и юго-западе Японии.
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Аваков сообщил об открытии базы морских спасателей в Мариуполе
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных работ для выполнения задач по разминированию.
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Российский арбитр Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз»
Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и швейцарским «Янг Бойз».
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УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал»
Матч второго тура Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» обслужит румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана.
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Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР актрису Веру Васильеву с 93-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Соперник «Спартака» по Лиге Европы отправил в отставку главного тренера
Австрийский клуб «Рапид» из Вены уволил главного тренера команды Горана Джуричина.
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В Крыму рассказали об интересе делегации Норвегии к бизнес-проектам на полуострове
Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.
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В Тверской области завели дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре
В Тверской области завели уголовное дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне на матче «Эйбар» — «Севилья» возросло до 14
В результате обрушения ограждения на трибуне во время матча чемпионата Испании по футболу между «Эйбаром» и «Севильей» пострадало 14 человек.
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На Сахалине следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД
В Сахалинской области следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД России, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное СУ СК.
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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.
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В джунглях Вьетнама обнаружили останки пропавшего в 1971 году советского лётчика
В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух лётчиков, сообщает телеканал «Звезда». Одним из погибших, предположительно, является капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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ФСИН вводит повышенные нормы питания для некоторых групп осуждённых и подозреваемых
Федеральная служба исполнения наказаний России вводит повышенные нормы питания для определённых групп осуждённых, обвиняемых и подозреваемых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минюст.
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Пилот «Ред Булл» Ферстаппен рассказал, что бы изменил в трассе Гран-при России
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как бы он изменил трассу в Сочи.
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Эксперт прокомментировал сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, публицист Станислав Бышок прокомментировал информацию о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. Об этом сообщает Nation News.
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Президент Индонезии прибыл на пострадавший от землетрясения остров
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в пострадавший от мощного землетрясения город Палу на острове Сулавеси.
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Представлена награда победителю Гран-при России «Формулы-1» 2018 года
Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Гран-при России представили награды, которые получат победители соревнований в 2018 году.
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В Совфеде прокомментировали заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление главы МВД США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.
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СМИ: В Сеуле призвали ВМС Японии отказаться от флага Восходящего солнца
Южная Корея призвала Морские силы самообороны Японии отказаться от использования флага Восходящего солнца в ходе Международного смотра флота, который пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо.
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СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить за Мбаппе £200 млн
Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
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Делегация из Норвегии приехала в Крым
Делегация из Норвегии приехала утром в воскресенье, 30 сентября, в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
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Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака»
Футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».
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Посольство: россиян в числе пострадавших при землетрясении в Индонезии нет
Граждане России не пострадали в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Джакарте Дениса Тетюшина.
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Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.
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В сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов выложил фотографию с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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В Южной Корее заявили о снижении числа перебежчиков из КНДР при Ким Чен Ыне
Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею существенно снизилось при правлении северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на данные Министерства по делам национального объединения.
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Российские ракетчики проведут учения на побережье Балтийского моря
Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений выполнят пуски по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.
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Медведев квалифицировался в основную сетку турнира ATP в Токио
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над Егором Герасимовым в финале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Токио.
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Жителей Украины в прямом эфире назвали «нацией болванов»
Украинский журналист Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK назвал своих соотечественников «нацией болванов» из-за того, что, по его мнению, они смотрят телевизор, но не читают книг.
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Гаджиев не уверен, что в матче «Спартак» — «Ростов» болельщиков ожидает красочная игра
Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону.
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В Госдуме назвали обескураживающим заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МВД США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России.
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Голкипер «Витязя» Самонов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»
Голкипер «Витязя» Александр Самонов в беседе с «Известиями» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
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Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в решении стоящих перед республикой задач. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Уральские педагоги прошли во второй этап конкурса «Учитель года России»
Уральские преподаватели прошли во второй этап конкурса «Учитель года России», сообщает URA.RU.
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Опрос: АдГ поднялась на второе место в рейтинге партий ФРГ
Правая партия «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место в рейтинге популярности в ФРГ, свидетельствуют данные опроса службы Emnid для газеты Bild am Sonntag.
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Сборная России по самбо в пятый раз подряд стала победителем Кубка президента
Российские самбисты в пятый раз подряд выиграли Кубок президента Международной федерации самбо (FIAS), который прошёл в Великобритании.
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В ДНР заявили о 16 случаях обстрела со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 16 раз в течение суток.
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Эксперт оценил сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
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Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 832
По меньшей мере 832 человека погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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СМИ: Отказавший «Спартаку» Терри возглавил молодёжную команду «Челси»
Экс-капитан сборной Англии по футболу и «Челси» Джон Терри возглавил молодёжную команду лондонского клуба.
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В Приамурье отметили рост числа китайских туристов
В Приамурье отметили рост количества китайских туристов, сообщает kp.ru.
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В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 15 человек
В Азербайджане в результате крупного ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погибли два человека, ещё 15 пострадали.
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Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS
Клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» на своём поле одержал победу над «Ванкувер Уайткэпс» в матче регулярного сезона Главной футбольной лиги (MLS).
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Олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора
Олимпийский чемпион Лондона-2012 южноафриканский пловец Чад Ле Кло сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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Власти Индонезии выделят $37 млн пострадавшим при землетрясении
Правительство Индонезии намерено выделить 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.