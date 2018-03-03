Le Figaro: во Франции предложили штрафовать за сексизм

Французские парламентарии опубликовали доклад с предложением ввести штрафы за публичные проявления сексизма и оскорбления сексуального характера, передаёт Le Figaro. Однако инициатива, призванная «изменить менталитет» и «прояснить границы дозволенного», подверглась критике как со стороны оппозиции, так и со стороны феминистского движения — за отсутствие практических рекомендаций для решения насущных проблем.

В минувшую среду межпартийная группа депутатов парламента Франции представила доклад, содержащий 23 рекомендации по противодействию проявлениям сексизма в общественных местах, сообщает Le Figaro.

Цель предложенных мер — «изменение менталитела» и борьба с «пограничными зонами» между флиртом и домогательством, утверждается в докладе. С целью «прояснения границ дозволенного» пятеро парламентариев предлагают введение штрафов в размере от €90 до €350 за проявления сексизма и оскорбления сексуального характера. Так, предлагается установить наказание за «любые слова, поведение или давление сексистского или сексуального характера в общественных местах, обусловленное полом, гендерной идентичностью, реальной или предполагаемой сексуальной ориентацией другого лица или группы лиц, ущемляющее достоинство последних… или создающее для них устрашающую, враждебную или оскорбительную ситуацию».

Докладом также предусматриваются более суровые наказания в случае рецидивов или наличия отягчающих обстоятельств. К таковым, в частности, относятся злоупотребление властью или приставания в общественном транспорте. При этом депутаты не уточняют, будет ли считаться отягчающим обстоятельством оскорбительное поведение в отношении несовершеннолетних.

Что касается доказательств совершённого правонарушения, в их сборе представители правопорядка смогут опираться как на показания камер слежения, так и на «инновационные способы сообщений о фактах», отмечается в докладе. Так, один из депутатов-центристов предлагает разработать «приложение для сообщений об актах агрессии с геолокацией».

Помимо штрафов, инициатива парламентариев предполагает проведение рекламной и образовательной кампании в обществе. В частности, один из авторов доклада, Эрван Баланан, считает необходимым введение школьной дисциплины, посвящённой вопросам равенства полов и предотвращению насилия, а также создание «наблюдательных комитетов» в каждом учебном заведении.

При этом предложений по переустройству городской жизни докладу недостаёт, полагает Le Figaro. Помимо введения «остановок по требованию» в общественном транспорте (которые уже практикуются на многих автобусных маршрутах), в документе не содержится никаких конкретных рекомендаций. Ответ Баланана о необходимости «феминизации названий улиц» представляется изданию «далёким от решения изначальной проблемы».

«От борьбы с порнографией в старших школах до борьбы с сексистской рекламой — далее текст доклада тонет в потоке общих рекомендаций», — отмечает французская газета.

Как передаёт издание, представленный проект не нашёл поддержки у представителей феминистских ассоциаций. Так, по мнению активистки феминистского движения Каролайн де Хаас, «приоритетом правительства должно быть введение в действие уже существующих законов». Де Хаас осталась недовольна отсутствием предложений по подготовке профессионалов, необходимых для осуществления инициативы, а также отметила, что «большинство агрессивных действий происходят не в общественных местах».

Представители оппозиции также раскритиковали доклад, игнорирующий, по их мнению, наиболее серьёзные проблемы (такие как изнасилования и вопросы поддержки жертв), а также не предлагающий решений «конкретных проблем», связанных, например, с положением женщин в неблагополучных районах. Кроме того, вопросы вызывает то, как на практике будут взиматься штрафы. «Кто будет этим заниматься? У полицейских дел по горло!» — возмущена Валери Буайе, депутат от партии «Республиканцы».

Как отмечается в статье, проект закона о борьбе с сексуальными домогательствами и проявлениями сексизма будет представлен Совету министров Франции до конца марта, и, как надеются авторы доклада, его примут уже к лету.