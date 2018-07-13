Sun: Трамп не станет отменять переговоры с Путиным из-за Солсбери

Американский президент по-прежнему считает, что у США должны быть хорошие отношения с Россией, несмотря на все призывы других стран. Кроме того, в интервью The Sun он раскритиковал слишком мягкий, по его мнению, план Терезы Мэй по выходу из Европейского союза. Он пригрозил, что в таком случае у Вашингтона и Лондона может не получиться двустороннее торговое соглашение, на которое сторонники брексита очень рассчитывают.

Дональд Трамп в интервью британской газете The Sun обвинил Терезу Мэй в том, что она «загубила» брексит. По его словам, британский премьер-министр не послушалась его совета и решила, что выход из Евросоюза должен быть мягким. В итоге попытки Лондона сохранить тесные отношения с ЕС приведут к тому, что заключить выгодное торговое соглашение с США он не сможет. «Если они будут так действовать, мы будем иметь дело с Европейским союзом, а не с Великобританией, так что в итоге это, вероятно, убьёт договор», — приводит издание его слова.



Как отмечает автор статьи, эти слова «добавили нитроглицерина» в костёр критики Мэй со стороны консерваторов — сторонников брексита. Соглашение о торговле между США и Великобританией — один из главных козырей тех, кто ратует за выход из ЕС.



К тому же его слова о том, что Борис Джонсон, который покинул пост министра иностранных дел из-за разногласий с Мэй, может стать хорошим премьер-министром, должны озаботить нынешнюю главу британского правительства, пишет издание. Трамп отметил, что Джонсон ему очень нравится, и он был огорчён, когда узнал, что тот покинул правительство.



Помимо всего прочего, Дональд Трамп заявил, что инцидент в Солсбери не изменил его намерения провести переговоры с российским президентом, которые должны состояться в Хельсинки. «Я думаю, что наладить отношения с Китаем, наладить отношения с Россией — это хорошо», — приводит его слова The Sun.



При этом Трамп признал, что чувствует, что в Лондоне ему не рады, поэтому в основном во время своего визита в Великобританию он будет находиться за пределами столицы. Но при этом он обвиняет в этом политиков, считая, что простые люди его поддерживают. Трамп также отметил, что его жена Меланья очень любит королеву Елизавету, которая должна принять американскую чету у себя во дворце в Виндзоре.



Комментарии читателей на сайте The Sun:

Frank Poster: Интересно, что СМИ кричат о предполагаемом, но недоказанном вмешательстве России в британскую политику, но гордо хвалят, когда Америка открыто вмешивается в британскую политику. США хотят лишь, чтобы страны вроде Великобритании были в сфере её влияния, чтобы они могли их эксплуатировать, приватизировать и в конечном итоге ими обладать. Люди должны очнуться.

sandra brill: Люди должны сейчас написать своим депутатам и потребовать, чтобы те написали в партию с требованием смены лидера. Они оскорбляют людей, которые за них голосовали, и игнорируют их мнение.

Veracity99: Мы (Великобритания) не можем просто так отказаться от торговли с ЕС (это наш экспорт) и инвестиций (прямых иностранных) и вдруг примкнуть к США. Это бессмыслица. Глупость. Прекратите это безумие. Здесь вообще есть взрослые?

Es: Можете говорить про Трампа, что хотите, но, по крайней мере, ему хватает смелости говорить, что думает, и выполнять обещанное.

Herpa Derp: Когда Россия начнёт сбрасывать бомбы на Европу, тогда поймёте, что мировая политика — это вам не шутки.

dog sbol-locks: Политики такие же лживые, как травмы Неймара.