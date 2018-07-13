Sun: Трамп не станет отменять переговоры с Путиным из-за Солсбери
Дональд Трамп в интервью британской газете The Sun обвинил Терезу Мэй в том, что она «загубила» брексит. По его словам, британский премьер-министр не послушалась его совета и решила, что выход из Евросоюза должен быть мягким. В итоге попытки Лондона сохранить тесные отношения с ЕС приведут к тому, что заключить выгодное торговое соглашение с США он не сможет. «Если они будут так действовать, мы будем иметь дело с Европейским союзом, а не с Великобританией, так что в итоге это, вероятно, убьёт договор», — приводит издание его слова.
Как отмечает автор статьи, эти слова «добавили нитроглицерина» в костёр критики Мэй со стороны консерваторов — сторонников брексита. Соглашение о торговле между США и Великобританией — один из главных козырей тех, кто ратует за выход из ЕС.
К тому же его слова о том, что Борис Джонсон, который покинул пост министра иностранных дел из-за разногласий с Мэй, может стать хорошим премьер-министром, должны озаботить нынешнюю главу британского правительства, пишет издание. Трамп отметил, что Джонсон ему очень нравится, и он был огорчён, когда узнал, что тот покинул правительство.
Помимо всего прочего, Дональд Трамп заявил, что инцидент в Солсбери не изменил его намерения провести переговоры с российским президентом, которые должны состояться в Хельсинки. «Я думаю, что наладить отношения с Китаем, наладить отношения с Россией — это хорошо», — приводит его слова The Sun.
При этом Трамп признал, что чувствует, что в Лондоне ему не рады, поэтому в основном во время своего визита в Великобританию он будет находиться за пределами столицы. Но при этом он обвиняет в этом политиков, считая, что простые люди его поддерживают. Трамп также отметил, что его жена Меланья очень любит королеву Елизавету, которая должна принять американскую чету у себя во дворце в Виндзоре.
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