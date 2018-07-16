NYT: британцы подозревают в отравлении Скрипалей «агентов ГРУ» — или ещё кого-то

Британские следователи предполагают, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «с большой долей вероятности стоят бывшие или действующие агенты ГРУ», пишет The New York Times со ссылкой на правительственные источники. Вместе с тем не исключается и причастность другой российской спецслужбы или её «частного филиала».

Британские следователи считают, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «с большой долей вероятности осуществили бывшие или действующие агенты ГРУ». Эту информацию в интервью The New York Times подтвердил ряд анонимных английских и американских чиновников.

Издание напоминает, что именно эту российскую спецлужбу Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы. Накануне Минюст США предъявил «сенсационные обвинения» 12 сотрудникам ГРУ, которые якобы участвовали во взломе компьютерной сети национального комитета Демократической партии и почтового сервера Хиллари Клинтон.

По словам источника The New York Times, британские власти уже заканчивают устанавливать личность «участников операции». Вместе с тем они не исключают вероятности того, что отравляющее вещество в английском городе использовала другая российская спецслужба или её «частный филиал».

Американские аналитики и правительственные чиновники утверждают, что ГРУ, ныне известное как Главное управление Генштаба ВС РФ, служит «секретной ударной силой» Кремля в различных международных конфликтах. Это агентство связывали с «гибридной войной» Москвы на Украине, а также с «аннексией» Крыма. Кроме того, его сотрудники участвовали в «захвате сирийских городов от имени Башара Асада», уверяет издание.

По мнению The New York Times, отравление Скрипалей «нервно-паралитическим веществом военного назначения» — это другой тип операций. Но она подпадает под «традиционные практики» советской и российской разведки в отношении предателей.

Скрипаль служил в ГРУ в течение 15 лет, но при этом работал информатором британской службы внешней разведки MI6. Этот «редкий случай предательства», весьма вероятно, серьёзно навредил агентурной сети российской спецслужбы, рассуждает издание.

Между тем Москва продолжает отвергать свою причастность к отравлению Скрипалей. «Россия не имеет никакого отношения к этому эпизоду. Мы считаем всё это дело крупной провокацией», — прокомментировал обвинения в адрес ГРУ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

С самых первых дней расследования дела Скрипалей ГРУ оказалось в числе подозреваемых. Отчасти это обосновывалось его доктриной «сурового наказания» в отношении перебежчиков. Тем не менее несколько бывших сотрудников российской разведки скептически отнеслись к подобному предположению, обращает внимание The New York Times.

В советское время «более космополитичные» сотрудники КГБ называли своих коллег из ГРУ «сапогами», намекая на топорность их методов, уверяет экс-разведчик Юрий Швец. По его словам, ГРУ «набирало своих офицеров из траншей», а КГБ искал кадры в самых престижных университетах.