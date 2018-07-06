Sky News: против Лондона у России есть американский козырь в рукаве

Если в случае с отравлением Скрипалей Россия не была готова к масштабным выдворениям российских дипломатов из западных стран, то теперь ситуация иная, отмечает корреспондент Sky News Диана Магней. Впереди намечен саммит между Путиным и Трампом, и в этом свете особенно важно, чью сторону займёт американский президент: Лондона или Москвы.

Британское правительство требует, чтобы Россия объяснила, как именно было использовано нервно-паралитическое вещество на территории Соединённого Королевства. Но Кремль настаивает, что непричастен к нападению на Скрипалей, которое произошло в марте, и требует извинений. Репортаж Дианы Магней из Москвы.



Всё шло так хорошо. Немногочисленные английские фанаты на чемпионате мира показывают, что они полны энтузиазма в отношении всего российского.



ФАНАТЫ: Я люблю Россия!



Они даже научились говорить: «Я люблю Россию» на Красной площади. Сейчас, когда пошла вторая глава отравления «Новичком» у них на родине, их настроения проверятся на практике. По мнению России, это новая попытка зловредных политических сил запятнать её доброе имя.



МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России: Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определённые силы в Лондоне, и начать наконец-то взаимодействие с правоохранительными органами России.



Российские зарубежные посольства, похоже, шутят в этом прекрасном твите. Посольство в Нидерландах сегодня написало: «Неужели они думают, что Россия столь глупа, что станет «снова» использовать так называемый «Новичок», когда чемпионат мира по футболу в самом разгаре?»



На российских ток-шоу сегодня полно дебатов, где обсуждают эту новую стрелу, вложенную в лук западных русофобов, именно в тот момент, когда страна наслаждалась мягким сиянием позитивного внимания в СМИ. Антон Уткин был наблюдателем, когда уничтожалась российская программа по химическому оружию. И теперь он регулярно участвует в обсуждении всех вопросов, связанных со Скрипалями.



АНТОН УТКИН, эксперт по химическому оружию: Это явный террористический акт против британских граждан, и кто-то должен это объяснить. И должно быть проведено какое-то расследование, чтобы что-то найти. После отравления Скрипалей прошло четыре месяца, и нет ни одного ответа.



Кремль говорит, что обеспокоен новой атакой на британской земле. И его предложение о проведении совместного расследования того, что случилось в Солсбери, по-прежнему в силе.



ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Россия всегда топала ногами, когда Тереза Мэй говорила, что Россия, весьма вероятно, стоит за атаками в Солсбери. Там говорят, что хотят увидеть доказательства и что в деле Сергея и Юлии Скрипаль Великобритания действует как судья, присяжные и палач.



Если после атаки в Солсбери Россия не была готова к беспрецедентной волне выдворения дипломатов, то теперь у неё практически в буквальном смысле этого слова есть козырь в рукаве (trump card. — ИноТВ) — грядущий саммит Трампа и Путина. Это испытание, станет ли американский президент вместе со своими союзниками на Западе осуждать Россию или же примет российскую сторону, что это были не они.



Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.