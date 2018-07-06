Evening Standard: у отравленных в Эймсбери мог быть прямой контакт с заражённым предметом

Британская полиция, занимающаяся расследованием инцидента в Солсбери, ищет шприц или пробирку, контакт с которыми может стать смертельно опасным из-за содержащегося в них «Новичка», сообщает Evening Standard. Источник издания отметил, что «Новичок» может представлять смертельную опасность «в течение десятилетий», если не будет подвержен контакту с водой.

Британская полиция, занимающаяся расследованием инцидента в Солсбери, ищет шприц или пробирку, контакт с которыми может стать смертельно опасным из-за содержащегося в них «Новичка», сообщает Evening Standard.

Считается, что такой объект, вероятно, содержит нервно-паралитическое вещество «Новичок», от которого пострадала британская пара Дон Стёрджес и Чарли Роули.

По словам источника издания, данный объект «мог подобрать кто угодно, в том числе ребёнок». При этом отмечается, что нет никаких сомнений, что он всё ещё представляет угрозу. «Новичок» может нести смертельную опасность «в течение десятилетий», если не будет подвержен контакту с водой, добавил источник.

В настоящий момент в полиции Великобритании склоняются к версии, согласно которой несостоявшиеся убийцы Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выбросили разыскиваемый объект в кусты, покидая место преступления. Он находился там вплоть до того момента, как одна из жертв не подняла его, таким образом вступив в прямой контакт с нервно-паралитическим веществом.

Британская газета отмечает, что, вероятнее всего, Стёрджес, поднявшая предмет, принесла его домой и передала Роули, в результате чего мужчина также подвергся воздействию «Новичка».

Тот факт, что пара находится в больнице в тяжёлом состоянии, наводит полицейских на мысль о непосредственном контакте с веществом и о том, что он находился в некой ёмкости, которая защищала его от воды. Версию о том, что Стёрджес первой вступила в контакт с «Новичком», по словам автора статьи, подкрепляет тот факт, что она заразилась за три часа до Роули.

Более 100 сотрудников антитеррористических подразделений Великобритании в настоящий момент занимаются поисками источника заражения.

«Совершенно недопустимо, чтобы наши люди были намеренными или случайными целями, а наши улицы, парки или города становились свалками для яда», — приводит Evening Standard слова министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида.

Он также отметил, что девять участков в Солсбери и Эймсбери, в которых, как предполагается, побывала пара, оцеплены в качестве меры предосторожности.