CNN: российские дипломаты реагируют на новый эпизод с «Новичком» троллингом

Новый случай отравления в Великобритании, где, по данным британских властей, ещё два человека пострадали от так называемого «Новичка», вызвал саркастическую реакцию у российских дипломатов, сообщает CNN. Как поведал корреспондент канала Мэтью Чанс, посольства России в ряде стран на своих страницах в соцсетях напомнили о «теориях заговора», которыми Москва объясняет предыдущий случай отравления этим веществом.

Однако глава МВД Великобритании также вновь подчеркнул и повторил обвинение, но не касательно этого инцидента, а по поводу предыдущего отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте, заявив, что это отравление было делом рук России.

В связи с этим давайте перенесёмся в российскую столицу, откуда с нами в прямом эфире выходит на связь наш корреспондент Мэтью Чанс. Мэтью, мне известно, что Россия уже отвергла обвинения по предыдущему делу, а Великобритания не стала распространять их на новый инцидент. Но что же об этом инциденте говорит Россия?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Во-первых, в Москве в принципе отрицают какую-либо причастность ко всем случаям отравления «Новичком». В официальном заявлении Кремля, опубликованном несколько часов назад, это подчёркивается вновь: там говорится, что Кремль не имеет никакого отношения к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в марте и также не имеет никакого отношения к последнему инциденту.

В заявлении затем подчёркивается, что Россия предложила провести вместе с британскими властями совместное расследование, но британские власти от этого отказались, отчасти потому, что, по их — то есть британских властей — словам, значительная часть собранной ими информации засекречена, её не предавали огласке, и делиться ею с Кремлём они не слишком хотят.

Были также и другие реакции — в частности, со стороны российских дипломатов, которые в этом инциденте взяли на себя необычную роль своего рода интернет-троллей, публикуя сообщения в Twitter и других социальных сетях. К примеру, посольство России в Нидерландах заявило: «За каких же глупых людей нас принимают, что мы должны были опять применить этот так называемый «Новичок» в самый разгар чемпионата мира по футболу?» Здесь опять-таки — а Россия такое заявляет часто — намекают на то, что весь этот скандал с «Новичком» — лишь попытка выставить Россию в плохом свете в тот момент, когда она проводит чемпионат мира.

Дипломаты из другого российского посольства, на этот раз в Южной Африке, подчёркивают, что британские подданные находились очень близко к военному объекту в «Портон-Дауне» — и это вновь отсылка, но уже к другой официальной российской версии событий, которая заключается в том, что британские власти могли сами организовать это отравление, дабы выставить Россию в плохом свете. Вот такие теории заговора сейчас запускают из России в публичное пространство.

Как бы то ни было, данный инцидент произошёл в ужасно неудобный для России момент — как вы сами упомянули, сейчас проходит чемпионат мира, но дело также в том, что этот последний эпизод с «Новичком» произошёл незадолго до начала саммита НАТО, который пройдёт 11 и 12 июля и на котором Россия и без того стала бы спорной темой. Наконец, инцидент, как известно, нависает и над предстоящей встречей между Трампом и Путиным, на которой президент США будет искать способы наладить сотрудничество с Россией и улучшить отношения с ней. И этот эпизод с «Новичком» будет на данной встрече огромной проблемой, на которую все будут пытаться не обращать внимания.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.