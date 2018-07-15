Daily Telegraph: правительство Мэй обвинили в заговоре против брексита

По словам экс-замминистра Великобритании по вопросам брексита, британское правительство в течение года разрабатывало тайный план для продвижения собственного, «мягкого» варианта выхода из ЕС. Как отмечает эксперт, предложенный Терезой Мей план ставит Великобританию в положение просителя перед Евросоюзом и никогда не получил бы одобрения министров. Поэтому министерство по вопросам брексита стало для правительства «потёмкинской структурой», призванной замаскировать истинные намерения властей, уверен Бейкер.

Заместитель министра Великобритании по вопросам выхода Британии из ЕС Стив Бейкер в интервью Daily Telegraph обвинил британский «истеблишмент» в тайной разработке плана по продвижению «гораздо более мягкого» варианта брексита, чем тот, над которым работали сотрудники его департамента. Именно это, по словам экс-замминистра, стало причиной его отставки. Как напоминает издание, Бейкер ушёл с поста вместе со своим руководителем Девидом Дэвисом в прошлое воскресенье в знак протеста против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения о выходе Британии из Евросоюза.



Как рассказал изданию Бейкер, сотрудники министерства по вопросам брексита подготовили для премьера «белую книгу» — официальный документ, в котором содержались предложения возможного сценария выхода страны из ЕС, однако глава правительства появилась на встрече с парламентариями в загородной резиденции «Чекерс», держа в руках документ, разработанный другим ведомством — Европейским отделом Секретариата кабинета министров.



По словам Бейкера, министерство по вопросам брексита было всего лишь «потёмкинской» структурой, цель которой состояла в отвлечении внимания от деятельности Секретариата кабинета министров Терезы Мэй. Правительство, по его убеждению, нуждалось в фасаде, который возглавляли бы сторонники брексита, для разработки плана, с которым министры никогда бы не согласились. В конечном итоге оказалось, что на стол к членам кабинета премьер-министра попали предложения, разработанные Европейским отделом секретариата кабинета министров, который «очевидно, преследовал другую конечную цель».



«Мне правда кажется, что здесь имел место заговор, длиною в год, который и привёл нас к положению, в котором мы оказались в «Чекерс», — поделился мнением с газетой экс-сотрудник министерства по вопросам брексита. «Истеблишмент, никогда не признававший права общества выбирать институты демократическим путём, работает над тем, чтобы отменить их», считает он.



По мнению эксперта, британское правительство сегодня находится в «жалком положении просителя» по отношению к Евросоюзу. Он убеждён, что дальнейшее следование выбранному госпожой Мэй плану в конечном счёте приведёт к потере общественного доверия к демократии и росту популярности левых и крайне-правых партий у избирателей — «если нормальные мейнстримные партии не могут дать им того, что они хотят».



Как отмечает издание, заявления Бейкера звучат на фоне растущей критики в адрес премьер-министра Терезы Мэй и предложенного ей плана выхода Британии из ЕС со стороны членов её собственной партии. Кроме того, озвученный главой правительства план стал причиной череды отставок сторонников брексита в правительстве Соединённого Королевства. Ключевым пунктом принятой Мэй программы является сохранение «свободной торговой зоны для потребительских товаров», а также установления ряда общих для Великобритании и ЕС правил в области торговли.



При этом сама Мэй называет свой план «практичным и прагматичным», настаивая на том, что отказ от предложенного ей варианта означает «риск вообще остаться без брексита».