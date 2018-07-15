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Daily Telegraph: правительство Мэй обвинили в заговоре против брексита

Материал представлен в переводе ИноТВ
По словам экс-замминистра Великобритании по вопросам брексита, британское правительство в течение года разрабатывало тайный план для продвижения собственного, «мягкого» варианта выхода из ЕС. Как отмечает эксперт, предложенный Терезой Мей план ставит Великобританию в положение просителя перед Евросоюзом и никогда не получил бы одобрения министров. Поэтому министерство по вопросам брексита стало для правительства «потёмкинской структурой», призванной замаскировать истинные намерения властей, уверен Бейкер.
Daily Telegraph: правительство Мэй обвинили в заговоре против брексита
Reuters

Заместитель министра Великобритании по вопросам выхода Британии из ЕС Стив Бейкер в интервью Daily Telegraph обвинил британский «истеблишмент» в тайной разработке плана по продвижению «гораздо более мягкого» варианта брексита, чем тот, над которым работали сотрудники его департамента. Именно это, по словам экс-замминистра, стало причиной его отставки. Как напоминает издание, Бейкер ушёл с поста вместе со своим руководителем Девидом Дэвисом в прошлое воскресенье в знак протеста против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Как рассказал изданию Бейкер, сотрудники министерства по вопросам брексита подготовили для премьера «белую книгу» — официальный документ, в котором содержались предложения возможного сценария выхода страны из ЕС, однако глава правительства появилась на встрече с парламентариями в загородной резиденции «Чекерс», держа в руках документ, разработанный другим ведомством — Европейским отделом Секретариата кабинета министров.

По словам Бейкера, министерство по вопросам брексита было всего лишь «потёмкинской» структурой, цель которой состояла в отвлечении внимания от деятельности Секретариата кабинета министров Терезы Мэй. Правительство, по его убеждению, нуждалось в фасаде, который возглавляли бы сторонники брексита, для разработки плана, с которым министры никогда бы не согласились. В конечном итоге оказалось, что на стол к членам кабинета премьер-министра попали предложения, разработанные Европейским отделом секретариата кабинета министров, который «очевидно, преследовал другую конечную цель».

«Мне правда кажется, что здесь имел место заговор, длиною в год, который и привёл нас к положению, в котором мы оказались в «Чекерс», — поделился мнением с газетой экс-сотрудник министерства по вопросам брексита. «Истеблишмент, никогда не признававший права общества выбирать институты демократическим путём, работает над тем, чтобы отменить их», считает он.

По мнению эксперта, британское правительство сегодня находится в «жалком положении просителя» по отношению к Евросоюзу. Он убеждён, что дальнейшее следование выбранному госпожой Мэй плану в конечном счёте приведёт к потере общественного доверия к демократии и росту популярности левых и крайне-правых партий у избирателей — «если нормальные мейнстримные партии не могут дать им того, что они хотят».

Как отмечает издание, заявления Бейкера звучат на фоне растущей критики в адрес премьер-министра Терезы Мэй и предложенного ей плана выхода Британии из ЕС со стороны членов её собственной партии. Кроме того, озвученный главой правительства план стал причиной череды отставок сторонников брексита в правительстве Соединённого Королевства. Ключевым пунктом принятой Мэй программы является сохранение «свободной торговой зоны для потребительских товаров», а также установления ряда общих для Великобритании и ЕС правил в области торговли.

При этом сама Мэй называет свой план «практичным и прагматичным», настаивая на том, что отказ от предложенного ей варианта означает «риск вообще остаться без брексита».

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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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