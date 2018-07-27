Генеральный консул Великобритании в США: Лондон покидает Евросоюз, но не Европу
Поговорим с уполномоченным Её Величества по торговле, то есть с британским уполномоченным по торговле, генеральным консулом в Нью-Йорке Энтони Филлипсоном. Господин генеральный консул — ведь так к вам надо обращаться?
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН, генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке: Это замечательно! Очень мило!
Вам нравится?
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Да.
Итак, британцы выходят из Евросоюза.
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Верно.
Вы крайне заинтересованы в торговом соглашении между нашими странами, не так ли?
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Да, это так. Нам нужно торговое соглашение с вами, с Австралией, с Новой Зеландией. На прошлой неделе мы начали общественный слушания по этому вопросу. Это начало 14-недельного периода, на протяжении которого мы будем спрашивать людей об их пожеланиях касательно этого соглашения. Так что мы начали отсчёт.
Президент Дональд Трамп озвучил довольно жёсткую позицию: он хочет, чтобы британцы полностью вышли из Европы. Никаких пережитков, никаких рудиментарных связей с европейцами. Вам это по силам?
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: На днях, во время своего визита в Соединённое Королевство, президент сказал премьер-министру… А мне посчастливилось присутствовать на ужине, который она (Тереза Мэй. — ИноТВ) дала в Бленхеймском дворце в его честь. Каждый из них в своей речи заявил об абсолютной приверженности идее углубления и укрепления уже существующих особых отношений. На следующий день, выступая вместе с ней на пресс-конференции, он заявил об уверенности в том, что у неё есть план по брекситу. И каким бы ни был этот план, его это устраивало, при условии, что мы сможем продвигать отношения. Именно это мы и делаем.
Вы, британцы, должны выйти из Европы, кажется, к 29 марта следующего года. В этот момент вы уже будете вне.
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Это момент, когда мы покинем ЕС. 11 часов вечера 29 марта 2019 года. Затем, если об этом договорятся в ходе текущих переговоров, мы вступим в период реализации нашего поэтапного выхода из ЕС. Но мы выйдем из ЕС 29 марта следующего года.
Это полный разрыв? Будут ли какие-то остаточные связи с Европой?
ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Отношения будут продолжаться. Опять-таки, почти в то же самое время, когда президент (Трамп. — ИноТВ) был в Соединённом Королевстве, премьер-министр опубликовала официальный документ, в котором изложены наши стремления касательно будущих отношений. Мы выходим из ЕС, но не из Европы. Мы абсолютно привержены процветанию и безопасности Европы. У нас будет глубокое и всеобъемлющее экономическое партнёрство с ЕС, которое в то же время позволит нам углубить и укрепить отношения с США и другими растущими рынками по всему миру.
Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.
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