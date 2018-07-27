Генеральный консул Великобритании в США: Лондон покидает Евросоюз, но не Европу

Согласно принятому британским правительством плану о «брексите», Великобритания 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, однако она никуда не денется от Европы, заверил ведущего Fox News генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке Энтони Филлипсон. Как подчеркнул дипломат, Великобритания будет и дальше сохранять тесные отношения с США и добиваться создания общей трансатлантической зоны свободной торговли между всеми западными странами.

Поговорим с уполномоченным Её Величества по торговле, то есть с британским уполномоченным по торговле, генеральным консулом в Нью-Йорке Энтони Филлипсоном. Господин генеральный консул — ведь так к вам надо обращаться?



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН, генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке: Это замечательно! Очень мило!



Вам нравится?



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Да.



Итак, британцы выходят из Евросоюза.



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Верно.



Вы крайне заинтересованы в торговом соглашении между нашими странами, не так ли?



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Да, это так. Нам нужно торговое соглашение с вами, с Австралией, с Новой Зеландией. На прошлой неделе мы начали общественный слушания по этому вопросу. Это начало 14-недельного периода, на протяжении которого мы будем спрашивать людей об их пожеланиях касательно этого соглашения. Так что мы начали отсчёт.



Президент Дональд Трамп озвучил довольно жёсткую позицию: он хочет, чтобы британцы полностью вышли из Европы. Никаких пережитков, никаких рудиментарных связей с европейцами. Вам это по силам?



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: На днях, во время своего визита в Соединённое Королевство, президент сказал премьер-министру… А мне посчастливилось присутствовать на ужине, который она (Тереза Мэй. — ИноТВ) дала в Бленхеймском дворце в его честь. Каждый из них в своей речи заявил об абсолютной приверженности идее углубления и укрепления уже существующих особых отношений. На следующий день, выступая вместе с ней на пресс-конференции, он заявил об уверенности в том, что у неё есть план по брекситу. И каким бы ни был этот план, его это устраивало, при условии, что мы сможем продвигать отношения. Именно это мы и делаем.



Вы, британцы, должны выйти из Европы, кажется, к 29 марта следующего года. В этот момент вы уже будете вне.



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Это момент, когда мы покинем ЕС. 11 часов вечера 29 марта 2019 года. Затем, если об этом договорятся в ходе текущих переговоров, мы вступим в период реализации нашего поэтапного выхода из ЕС. Но мы выйдем из ЕС 29 марта следующего года.



Это полный разрыв? Будут ли какие-то остаточные связи с Европой?



ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Отношения будут продолжаться. Опять-таки, почти в то же самое время, когда президент (Трамп. — ИноТВ) был в Соединённом Королевстве, премьер-министр опубликовала официальный документ, в котором изложены наши стремления касательно будущих отношений. Мы выходим из ЕС, но не из Европы. Мы абсолютно привержены процветанию и безопасности Европы. У нас будет глубокое и всеобъемлющее экономическое партнёрство с ЕС, которое в то же время позволит нам углубить и укрепить отношения с США и другими растущими рынками по всему миру.



Жан-Клод Юнкер и президент Трамп вчера обсудили о переходе к полному отсутствию тарифов, барьеров и субсидий, к абсолютно свободной торговле. Такое нас, конечно, ждёт только в отдалённом будущем. Но всё-таки, хочет ли Британия аналогично с нами договориться, чтобы не было никаких тарифов, субсидий или барьеров?

ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Мы верим в свободную торговлю, в либерализацию торговли: нужно, чтобы барьеров и перекосов рыночных механизмов было как можно меньше; нужно позволить компаниям торговать друг с другом и дать дорогу инвестициям. Инвестиционные потоки между США и Соединённым Королевством уже сейчас огромны — в каждом направлении вкладывается по триллиону долларов, и мы хотим эти потоки поддержать. Поэтому чем больше мы снимем барьеров, тем лучше.

Что же касается мирных отношений между США и ЕС — я на секунду на этом остановлюсь, — мы всегда горячо и активно поддерживали заключение между ЕС и США торгового соглашения; так было и при предыдущем правительстве. Так что вчерашние заявления Еврокомиссии и президента США — это очень хорошие вести. Объединив это с мирными отношениями между Великобританией и США, можно будет создать трансатлантический рынок, который будет создавать рабочие места, рост и процветание.

Но если будет создаваться такой трансатлантический рынок с по-настоящему свободной торговлей между Британией и Америкой, такая инициатива должна будет сначала пройти через парламент, разве не так? Нужно же будет как-то за это проголосовать?

ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Да. Опять же, это ещё один законопроект, который должен будет рассмотреть британский парламент, и в этом законопроекте будет регламентировано, как мы будем решать такие вопросы в будущем. Но я почти не сомневаюсь, что если правительство заключит с США договорённости, которые будут полезными для Британии и будут создавать рабочие места и рост, то парламент их одобрит. Возможность высказаться у парламента будет — всё-таки, выход из состава ЕС был как раз во многом связан с желанием принимать решения независимо, и значение парламент имеет, но, как мне кажется, если мы им принесём сделку и покажем, что она полезна для Британии, то всё у нас будет хорошо.

А как вы относитесь к таким людям, как я? У меня британский акцент, я родился, вырос и окончил университет в Великобритании, но потом уехал в Америку и стал её гражданином. Как вы к такому относитесь?

ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Я думаю, что вы — живой пример особых отношений между нашими странами.

Ну это просто шах и мат, отлично у вас получилось, сэр. С нами был Энтони Филлипсон. Было приятно с вами общаться и спасибо, что заглянули, сердечно благодарим.

ЭНТОНИ ФИЛЛИПСОН: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.