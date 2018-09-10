Focus: Австрия отказала беженцу из-за отсутствия гей-порно на его телефоне

Беженец из Афганистана не смог убедить Федеральное ведомство Австрии по делам миграции и беженцев в своей гомосексуальности, пишет Focus. Экспертов насторожило отсутствие на его смартфоне гей-порно, а также соответствующих сайтов в списке «Любимых». Активистов такое решение возмутило, отмечает немецкое издание.

Представителям нетрадиционной сексуальной ориентации нелегко получить статус беженца в Австрии, пишет Focus. К примеру, одному афганцу отказали, потому что своими манерами он не походил на гомосексуалиста. Другому, иракцу, не повезло, потому что он, наоборот, вёл себя «слишком женственно». А недавно один из соискателей получил отказ, потому что на его телефоне не нашли гей-порно.

При этом к своему заявлению он даже приложил письма различных гомосексуальных организаций в Австрии, которые предлагали ему сотрудничество, отмечает издание. Афганец утверждал, что на родине он подвергается преследованиям за свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу.

Но в ответ он получил отказ, продолжает Focus. Федеральному ведомству Австрии по делам миграции и беженцев показалось странным, что на его смартфоне нет фотографий с голыми мужчинами. Экспертов насторожило отсутствие порнографических материалов гомосексуального содержания, ну или, по крайней мере, соответствующих сайтов в списке «Любимых». Другими словами, если ты — гей, то на твоём телефоне должно быть гей-порно — такова логика австрийских властей, подчёркивает автор.

«Издевательство», — возмутились активисты. По их словам, это не первый пример непоследовательности Вены в решении подобных вопросов. В одном случае беженцу отказывают из-за того, что у него недостаточно гомосексуальные «походка, манеры поведения и одежда». В другом — напротив, из-за слишком «стереотипного, эксцентричного и женственного поведения».

Случай с афганцем показывает, что вместо справедливого и объективного процесса на первый план выходят «личные желания и скрытые политические мотивы экспертов», сетуют активисты. В свою очередь Агентство ООН по делам беженцев призывает к объективности в таких делах. Подход должен быть более «чутким и индивидуальным», не опирающимся на стереотипные представления о членах ЛГБТ-сообщества. Также в ООН советуют не сводить всё исключительно к сексуальным отношениям.