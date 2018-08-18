NYT: кондитер из Колорадо, отказавшийся обслуживать геев и трансгендера, жалуется на давление местных властей

Джек Филлипс из штата Колорадо, отказавшийся из религиозных убеждений делать свадебный торт для гомосексуалистов, сказал «нет» ещё одному потенциальному клиенту — женщине-трансгендеру, желавшей отпраздновать смену пола. После поступившей на него новой жалобы в комиссию по правам человека Филлипс, получивший поддержку Верховного суда страны в первом случае, считает, что власти штата специально его провоцируют.

Год назад кондитер из американского штата Колорадо Джек Филлипс выиграл в Верховном суде США дело, возбуждённое против него за отказ делать торт для гомосексуальной свадьбы, пишет The New York Times. Филлипс решил подать в суд на власти штата за давление, которому он теперь подвергается постоянно, после того как отказался делать очередной торт — на этот раз для женщины-трансгендера.

Отем Скардина обратилась в заведения Филлипса Masterpiece Cakeshop с просьбой сделать ей на день рождения (а заодно и седьмую годовщину её смены пола) торт, который был бы голубым снаружи и розовым внутри. Как утверждают адвокаты истца, подобные заказы идут вразрез с его религиозными убеждениями, согласно которым кондитер считает, что пол человека определяется богом, а не личными чувствами и ощущениями.

В иске, с которым Филлипс обратился в суд, указано, что власти Колорадо «ополчились» против кондитера, из-за того что он отказывается делать изделия, дизайн которых идёт вразрез с его религиозными убеждениями. По словам адвокатов истца, в последние годы уже несколько потенциальных клиентов обращались к кондитеру с целью спровоцировать его на нарушения закона.

Так, в июне 2017 года, в тот же день, когда Верховный суд согласился рассмотреть первое дело о торте для свадьбы гомосексуалистов, в кондитерскую позвонила Отем Скардина и сделала заказ на трансгендерную тематику. Оказавшаяся юристом Скардина подала жалобу в местный отдел по гражданским правам. «Женщина, с которой я разговаривала по телефону, не имела ничего против моего заказа на торт ко дню рождения, до тех пор пока я не сказала ей, что я отмечаю свою смену пола. Я была потрясена», — приводит газета цитату из заявления.

Спустя несколько дней после того как Верховный суд вынес решение в пользу Филлипса по первому делу, отдел по гражданским правам Колорадо признал жалобу Скардины обоснованной и предписал сторонам мирно урегулировать вопрос, то есть, по сути, всё-таки делать торт. Однако кондитер считает, что это постановление нарушает его гарантируемое Первой поправкой право свободно придерживаться своих религиозных убеждений.

Первый громкий случай, когда Филлипс отказался от заказа, произошёл ещё в 2012 году, когда к нему пришли готовящиеся к свадьбе Дэвид Маллинс и Чарли Крейг. Получив отказ, пара подала жалобу в Комиссию по правам человека Колорадо, заявив, что Филлипс нарушил закон штата о дискриминации по сексуальной ориентации. Маллинс и Крейг выиграли дело в комиссии, а затем в судах штата, однако Верховный суд США встал на сторону кондитера.

И теперь страну охватили споры о том, могут ли владельцы бизнесов отказывать гомосексуалистам или трансгендерам на основе своих религиозных убеждений. Некоторые считают, что в законах о дискриминации есть смысл сделать поправки на религиозных людей.

Губернатор Колорадо демократ Джон Хикенлупер заявил, что он поддерживает свободу вероисповедания, однако считает, что американцы не должны, прикрываясь своим правом, отказывать кому-то в обслуживании. Однако адвокаты Джека Филлипса, принадлежащего к консервативной христианской организации Союз защиты свободы (Alliance Defending Freedom), утверждают, что власти Колорадо «игнорируют посыл Верховного суда США» и заставляют кондитера жить в страхе перед очередным выпадом в его сторону.