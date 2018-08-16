Fox News: новым губернатором Вермонта может стать трансгендер, ненавидящий христиан

Демократы штата Вермонт выдвинули на пост губернатора трансгендера Кристин Холлквист, открыто нападающую на христианство в Twitter, передаёт Fox News. Как отмечает консервативный журналист Чедвик Мур, о политической программе Холлквист почти ничего не известно, но её прославляют уже за то, что она трансгендер.

Вчера на демократических праймериз в Вермонте избиратели определились с кандидатом на пост губернатора: Кристин Холлквист может стать первым губернатором-трансгендером в истории страны. Но настоящая новость в том, что Холлквист неоднократно писала в Twitter гадости про крупнейшую в стране религию, которая нередко подвергается нападкам. Речь идёт о христианстве.



Холлквист не раз выступала с резкой критикой христиан. Вот её твиты, цитирую: «А мы ещё беспокоимся насчёт шариата!! — два восклицательных знака. — Радикализованные христиане — одна из американских реалий, и мы это терпим». Имеется в виду, что мы не должны «терпеть», что бы это ни значило. А вот как Холлквист отреагировала на историю о матери, зарезавшей своего сына: «Держу пари, она называет себя христианкой». В других твитах она осуждает «христианских лицемеров» и даже называет евангелистов «сумасшедшими».



Робин Биро был одним из региональных руководителей предвыборной кампании Обамы. Чедвик Мур — консервативный журналист из Нью-Йорка. Сегодня они оба с нами. Спасибо, что нашли для нас время, джентльмены! Робин, первый вопрос к вам.



РОБИН БИРО, бывший сотрудник избирательного штаба Обамы: Да, сэр.



Определённо, есть и такие христиане, которых не стоит защищать — к примеру, чокнутые ребята из Баптистской церкви Вестборо…



РОБИН БИРО: Спасибо. Да.



Но меня поражает то, что… Им (членам Баптистской церкви Вестборо. — ИноТВ) нет оправдания.



РОБИН БИРО: Да. Конечно.



Но, думаю, вам придётся признать, что речевой кодекс, по которому мы все живём, позволяет нападки на одну-единственную религию — христианство. Если бы вместо христианства она упомянула в этом контексте другую великую мировую религию, любую из двух других авраамических религий, она бы завтра же вылетела из предвыборной гонки! Почему так?



РОБИН БИРО: Знаете, здесь всё сложно. Я прочёл все её тексты, в которых упоминалось христианство. И вы правы, у неё был твит про мать, убившую сына за то, что тот гей. Судя по всему, она была христианка и это противоречило её религиозным убеждениям. Это, определённо, радикально, неправильно и достойно порицания. Вы совершенно правильно прошлись по Вестборо: они пикетируют похороны павших солдат. Я бывал на этих похоронах…



Но их всего человек шесть! Давайте будем реалистами.



РОБИН БИРО: Именно так. Это маргиналы…



И, кстати, я всегда считал их либералами.



РОБИН БИРО: Ха-ха!..



Они маргиналы.



РОБИН БИРО: Это самые маргинальные элементы. Она их критикует. И я не хотел бы бросать тень на её свободу слова. Знаете, ей как женщине-трансгендеру пришлось вытерпеть много критики.



Не знаю, так ли это. По-моему, её за это как раз прославляют. Не будем делать вид, что это не так. Конечно же, её за это прославляют. Но позвольте спросить… Я не нападаю на этого человека, я просто говорю, что… Чедвик, если вас огорчает, что людей убивают за то, что они геи… А я думаю, что это должно нас огорчать. Это ужасно.



РОБИН БИРО: Да.



Но разве христианство здесь главный нарушитель? Или хотя бы претендует на эту роль?



ЧЕДВИК МУР: Нет, ему до этого далеко.



Конечно, нет!



ЧЕДВИК МУР: Я уверен, что есть другая крупная мировая религия…



Да-да.



ЧЕДВИК МУР: … которая этим знаменита.



Но можно ли об этом говорить?



ЧЕДВИК МУР: Хм… Не знаю, можно ли мне хотя бы назвать её, если я не хочу подвергаться нападкам со стороны SPLC (Southern Poverty Law Center — американская организация, борющаяся с «разжиганием ненависти». — ИноТВ) и ещё невесть кого. Вы совершенно правильно признали, что Холлквист находится в привилегированном положении как трансгендер. Из-за того что она трансгендер, ей очень многое может сойти с рук. Кто знает, как она вообще победила на этих праймериз…



РОБИН БИРО: Нет, нет.



ЧЕДВИК МУР: Но в то время как вся страна зациклена на её трансгендерности, о её политической программе никто ничего не знает! На самом деле, нам известно лишь…



РОБИН БИРО: Я знаю!



ЧЕДВИК МУР: Ну да, вы знаете, что она за здравоохранение для всех, что она бьёт тревогу по поводу климата и верит, что минимальная заработная плата должна составлять 15 долларов. Ну, вот и всё. Сегодня утром она была на CNN…



РОБИН БИРО: Вы ошибаетесь.



ЧЕДВИК МУР: Вид у неё был как у полумёртвой. Очень вялая. Итак, сегодня утром на CNN она даже не могла ответить на вопрос о том, что такое социализм. Она сказала: «Я не знаю, что такое социализм, я в этом не разбираюсь». Её спросили, верит ли она в капитализм. Она и на это не смогла ответить! Что это за человек? Трансгендер — вот всё, что нам известно, и мы должны прославлять её уже за это! Может ли она руководить всем штатом Вермонт?



Дата выхода в эфир 15 августа 2018 года.