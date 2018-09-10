Guardian: успех крайне правых грозит Швеции «политической неопределённостью»

На прошедших в Швеции парламентских выборах ни один из ведущих блоков не смог получить подавляющее большинство голосов, но крайне правая партия «Шведские демократы» укрепила свою позицию, пишет The Guardian. По мнению издания, подобный исход голосования делает националистов влиятельной силой в скандинавской стране, особенно на фоне предстоящих «долгих и трудных переговоров» по формированию нового правительства.

После прошедших в воскресенье выборов Швецию ждёт продолжительный период неопределённости. Два ведущих парламентских блока не смогли получить большинство голосов, в то время как националистам удалось укрепить свои позиции, пишет The Guardian.

Согласно предварительным данным, крайне правая партия «Шведские демократы» заручилась поддержкой 17,6% избирателей. Этот результат явно больше 12,9%, которые популисты получили в 2014 году, но заметно меньше 25%, которые им предсказывали некоторые опросы общественного мнения. Тем не менее существует высокая доля вероятности, что партия станет «влиятельным игроком» в парламенте, считает издание.

Правящая Социал-демократическая партия, возглавляемая премьер-министром Стефаном Лёвеном, вновь заняла первое место на голосовании, но она набрала только 28,4% голосов, «получив самый низкий результат за столетие». Число сторонников основной оппозиционной правоцентристской Умеренной коалиционной партии также сократилось, составив 19,8%.

Кроме того, выборы оказались в целом благоприятными для менее крупных партий левых, центристов и христианских демократов. Все они превзошли свои предыдущие показатели.

Однако для принятия законов новое правительство, формирование которого может растянуться на недели, будет вынуждено либо создавать альянс между правоцентристскими и левоцентристскими партиями, либо подстраиваться под «Шведских демократов», которых критикуют за «экстремистские корни». Второй вариант, потенциально, даст популистам возможность влиять на политику страны, рассуждает The Guardian.

Аналитики прогнозируют, что понадобятся долгие и сложные переговоры, чтобы создать парламентское большинство, а точнее, меньшинство, которое будет нелегко «потопить». При этом они исключают сотрудничество левых с правоцентристами.

По мнению многих наблюдателей, лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон, который накануне призвал Лёвена подать в отставку, попытается сформировать правительство меньшинства. Возможно, с этой целью он пойдёт на сотрудничество с Христианско-демократической партией и «Шведскими демократами». В результате у националистов появится возможность оказывать влияние на политику, особенно по вопросам иммиграции, в обмен на голоса.

Состоявшиеся в Швеции выборы стали первыми с тех пор, как правительство впустило в страну 163 тыс. мигрантов — самое большое количество на душу населения среди европейских государств. Это решение раскололо шведское общество и усилило опасения относительно системы всеобщего благосостояния, которая уже испытывала перегрузку.

Длинные очереди на операции, нехватка врачей и учителей, рост преступности в районах с высокой долей проживания мигрантов. Все эти проблемы подорвали веру в высоко оцениваемую шведскую социальную модель и стали ключевыми темами в предвыборной платформе популистской партии, поясняет издание.

«Традиционные партии не сумели ответить на существующее чувство недовольства. Возможно, это недовольство не связано напрямую с безработицей и экономикой, но просто показывает утрату веры в политическую систему. Швеция в этом не одинока», — считает Магнус Бломгрен из Университета Умео.

Действительно, крайне правые силы добиваются успехов за счёт политического мейнстрима во многих странах Западной Европы. Они возглавляют правительства в Италии, Австрии, Норвегии и Финляндии, обращает внимание The Guardian.