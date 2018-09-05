SR: шведские партии говорят «Северному потоку — 2» дружное «нет» — но времени у них в обрез

Большинство влиятельных шведских партий выступает за то, чтобы блокировать строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Sveriges Radio. Как отмечает радиостанция, для этого они собираются поддержать поправки европейского законодательства, нацеленные против энергопроекта. Тем не менее времени на какие-либо действия у них осталось не так много: начало работ по проекту намечено уже на этот год.
Большинство шведских партий, представленных в парламенте, выступают за блокировку строительства «спорного» российского газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти по дну Балтийского моря, пишет Sveriges Radio.
Радиостанция задала шведским партиям вопрос о том, следует ли ЕС пресечь этот проект. И ответ был однозначным — да.
«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы со стороны Умеренной коалиционной партии весьма активно выступали за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила по этому поводу уполномоченная по вопросам ЕС этой партии Карин Энстрём.
Кроме того, по мнению партий, для противодействия прокладке газопровода есть и другие причины. В частности, ЕС стремится увеличить долю возобновляемой и экологически чистой энергии, в то время как рост уровня зависимости от ископаемых ресурсов — это шаг в противоположном направлении.
Дело также и в политике безопасности: шведские партии не хотят активизации деятельности России так близко к своему побережью. «Россия не уважает международное право. Мы видели это в Грузии, мы видели это на Украине и на Крымском полуострове. Поэтому важно найти другие пути для обеспечения электричеством, не становясь зависимыми от России», — считает евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон.
Проблема, однако, состоит в том, что на практике остановить проект оказалось сложно. По дну Балтийского моря уже проходит «Северный поток — 1», поставить крест на котором с помощью международного права не получилось. Именно по этой причине Еврокомиссия предложила изменить законодательство в отношении подобных проектов, не слишком скрывая, что она стремится остановить «Северный поток — 2».
«Со стороны Швеции мы столкнулись со сложностями в плане применения международного права в целях блокировки этого газопровода. Поэтому я считаю правильным то, что Еврокомиссия выступает с предложением, с помощью которого можно будет достичь целей в области энергетики и климата, а также упрочить положение с точки зрения безопасности», — отметил председатель Партии зелёных в Совете по делам Европейского союза в шведском риксдаге Юнас Эрикссон.
Вне зависимости от результатов выборов, которые пройдут уже в это воскресенье, Швеция поддержит это предложение Еврокомиссии. Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм убеждён, что проект «Северный поток — 2» будет заблокирован.
«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется», — уверен депутат.
Тем не менее в этом случае действовать надо быстро: согласно имеющейся информации, новый газопровод начнут прокладывать уже в этом году. Окончание работ запланировано на начало 2020 года, напоминает Sveriges Radio.
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