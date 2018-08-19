WSJ узнала о новых планах США блокировать «Северный поток — 2»

Вашингтон работает над пакетом санкций, цель которых блокировать строительство совместного российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Источники издания уточнили, что соответствующие меры могут быть приняты США в течение нескольких недель, но говорить о неотвратимости этого решения пока рано.

США готовят пакет санкций, способный помешать завершению «Северного потока — 2». Наказание грозит участвующим в проекте компаниям и, потенциально, финансовым организациям, пишет The Wall Street Journal.

Бывшие и действующие американские чиновники рассказали изданию, что ограничения против российско-немецкого газопровода обсуждались в Вашингтоне и могут вступить в силу за считанные недели. Вместе с тем они отметили, что нельзя говорить о неминуемости этой инициативы.

«Северный поток — 2» стал одной из ключевых тем на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Германии. В строительстве, помимо российского «Газпрома», участвуют европейские партнёры Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA, подчёркивает WSJ.

Однако американские власти на протяжении долгого времени выступают против трубопровода. Они опасаются, что «Северный поток — 2» увеличит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, а Кремль получит политический рычаг и значительные доходы, отмечает издание.

Санкции приводились к окончательному виду Белым домом, Госдепом, Минфином и Министерством энергетики США сообщил WSJ один из собеседников. При этом, по его словам, остался один нерешённый момент — принимать меры только в отношении компаний, которые участвуют в прокладке труб по дну Балтики, или распространить их и на банки с фирмами, финансирующими проект. В любом случае Вашингтон заранее предупредит ЕС перед вводом каких-либо ограничений, добавил чиновник.

Немецкие власти неоднократно высказывали своё несогласие с позицией США. Они обращали внимание на то, что западные страны покупали российский газ даже в самый разгар холодной войны. Кроме того, один из помощников Меркель объяснял политику Вашингтона желанием Трампа продать как можно больше американского сжиженного газа Европе.

По информации WSJ, пять европейских компаний и «Газпром» уже вложили в «Северный поток — 2» € 5,5 млрд. Их руководители сообщили представителю Госдепа по энергетическим вопросам Джону Маккаррику, что проект не остановится, даже если США решат вводить санкции.