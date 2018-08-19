NYT: встреча Меркель и Путина — шанс перевести отношения двух стран на более прагматичные рельсы

В субботу в немецкой резиденции Мезенберг состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, имеющих «длинную историю охлаждений и сближений», сообщает The New York Times. Как отмечает издание, ссылаясь на мнения аналитиков, встреча Путина и Меркель — это шанс перевести отношения между Берлином и Москвой на более прагматичные рельсы спустя годы нарастающего напряжения.

Когда говорят о личных взаимоотношениях канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, часто вспоминают некоторые забавные моменты — например, её резкие высказывания касательно его службы в КГБ и его попытки привести её в замешательство при помощи большого чёрного лабрадора, пишет The New York Times.

«Длинная история охлаждений и сближений» также сыграла своё дело в субботу на немецкой резиденции Мезеберг, где Меркель и Путин вели переговоры на протяжении трёх с половиной часов. Это, как отмечает издание, была их вторая встреча за последние три месяца.

По окончании переговоров ни один из лидеров не сделал никаких заявлений. Перед началом встречи Меркель и Путин заявили, что на повестке дня будут такие важные темы, как обеспечение стабильности на востоке Украины и в Сирии, а также определение будущего иранской сделки.

По мнению аналитиков, встреча Путина и Меркель — это шанс перевести отношения между Берлином и Москвой на более прагматичные рельсы спустя годы нарастающего напряжения. Путин ранее предлагал то же самое, отмечая, что он ожидает от Германии помощи в восстановлении инфраструктуры Сирии для того, чтобы беженцы смогли вернуться в страну.

Как сообщает американское издание, немецкий канцлер также заявила о необходимость более тесного сотрудничества, но при этом подчеркнула, что на России «лежит особое бремя».

«Германия, но особенно Россия, будучи членом Совбеза ООН, несёт ответственность за поиск решений, — заявила Меркель. — Я считаю, что спорные вопросы могут быть решены при помощи диалога и только».

Оба лидера также обсудили энергетические вопросы, в частности строительство газопровода «Северный поток — 2».

Между тем старший научный сотрудник Немецкого института по международным делам и безопасности Сьюзен Стюарт предупреждает, что встречу лидеров в Берлине не стоит рассматривать как проявление фундаментального сдвига в российско-германских отношениях. Встреча скорее даёт надежду на то, что две стороны смогут достичь компромисса в ключевых вопросах, не отказавшись при этом от своих позиций в вопросе роли России в украинском конфликте, пишет The New York Times.