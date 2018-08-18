Welt (TV): большинство немцев ждут от Меркель сближения с Россией

Ангела Меркель не возлагает больших ожиданий от рабочей встречи с Владимиром Путиным, запланированной на сегодняшний вечер, но им предстоит обсудить множество важных вопросов, от восстановления Сирии до проекта газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает немецкий телеканал Welt (TV), немцы положительно оценивают встречу канцлера и российского президента: 81% граждан Германии считают, что Ангела Меркель должна пойти навстречу лидеру Кремля, а 51% выступают за отмену антироссийских санкций.

Нить переговоров не разорвана полностью, но с того момента, как глава Кремля присутствовал на двусторонних переговорах с канцлером в Берлине прошло уже четыре года. Сегодня вечером Меркель принимает Путина в резиденции федерального правительства для официальных гостей в Мезеберге. Нет никакого протокола, никакой объявленной повестки дня, всё должно пройти в частном порядке — разговор с глазу на глаз. Обоим есть что обсудить — сирийскую войну, украинский кризис, а также газопровод «Северный поток — 2». С подробностями — Яна Шмидт.

Цветы для канцлера — так российский президент Путин встречал Ангелу Меркель. Последняя встреча в Сочи состоялась всего три месяца назад. Новое место событий — дворец Мезеберг. Две личные встречи за такой короткий период времени — такого не было уже давно, пусть даже больших ожиданий на сегодняшний вечер не возлагается.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Это рабочая встреча. От неё сейчас не следует ожидать каких-то особенных результатов. Но проблемы, которые нас занимают — от Украины до Сирии, до вопроса о сотрудничестве в экономической отрасли — настолько многочисленны, что справедливо будет говорить о непрерывном диалоге.

Непрерывный диалог по поводу многих очагов кризиса — в первую очередь, это касается Сирии. Её восстановление обойдётся дорого. Эксперты рассчитывают на сумму до 250 миллиардов долларов. Россия не может обеспечить их в одиночку. Поэтому покровителю Асада Путину срочно нужны средства из Европы, но отношения Германии и России серьёзно осложнились после аннексии Крыма в марте 2014 года.

Теперь Путин прибывает в Германию с первым с начала украинского кризиса двусторонним визитом. Встречу между обеими странами немцы оценивают крайне положительно. 81% немцев считают, что Ангела Меркель должна пойти навстречу Владимиру Путину во время этого визита, чтобы совместными усилиями эффективнее решать проблемы мировой политики. Только 10% против этого. 51% даже считают, что санкции в отношении России должны быть сняты. 34% с этим не согласны. Один проект, вероятно, будет ещё долго связывать Германию и Россию — спорный газопровод «Северный поток — 2». Он тоже поспособствует тому, чтобы переговоры активно продолжались.

Дата выхода в эфир 18 августа 2018 года.